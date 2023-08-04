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外資提前下車獲利了結AI概念股 7月資金匯出爆大量

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新台幣示意圖。 聯合報系資料照
新台幣示意圖。 聯合報系資料照

金管會今日公布外資動向最新統計，由於外資提前將AI概念股獲利了結，不僅在7月終止連續2個月的淨匯出量，7月淨匯出46.98億美元，等值約1476億台幣，更創下近10個月來最大淨匯出量。

金管會指出，累計今年前七月總共淨匯入196.4億美元，若以7月底的新台幣兌美元匯價31.43元計算，總計今年以來淨匯入約在等值6172億台幣左右，倘若截至7月底止所有累計淨匯入的量，則在2356.3億美元。

金管會公布的統計也顯示，112年直至7月底，外資投資上市股票共買超2464.53億台幣，上櫃則賣超：313.84億元，因此今年前七月淨買超台股2147.3億元。

對於外資提前獲利了解台灣的AI概念股而在7月大舉匯出，高晶萍也對股民喊話台灣股市的基本面指出，台灣上市櫃公司相當穩健，配息率、殖利率均為全球前段班，本益比也在16.46 倍、在殖利率方面，現金殖利率3.57%，若加計股利的殖利率，則合計為3.66%。

高晶萍也表示，台股的漲幅在主要股市也名列前茅，在亞洲地區21.27%的漲幅僅次於日本的27.12%、其他如韓國 17.72 %、 上海6.53%、新加坡3.77 %、深圳漲幅1.52%、香港漲幅1.5%、道瓊漲幅7.28%。

新台幣 殖利率

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