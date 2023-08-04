快訊

花式滑冰／女粉絲心碎！ 退役滑冰王子羽生結弦宣布登記結婚

第二屆500Young／「百變星勢力」獎得主王淨 為自己打氣繼續尋找答案

運彩公會官方照片遭盜用 按鈴提告捍衛合法運彩

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
運彩公會理事長何昱奇(右)在律師陪同下，前往台中地檢署按鈴提告。運彩公會提供
運彩公會理事長何昱奇(右)在律師陪同下，前往台中地檢署按鈴提告。運彩公會提供

中華民國運動彩券經銷商商業同業公會近來發現，有不法份子濫用、重製理事長何昱奇的照片，並盜用運彩公會官方網站內容，嚴重影響運動彩券公會形象，何昱奇及運動彩券公會今(4)日前往地檢署按鈴申告，對不法份子提出刑事告訴，並呼籲民眾應至合法經營通路投注。

名人照片盜用頻繁，行政院長陳建仁照片遭冒用，號稱要贈送投資書籍，詐騙網站遭刑警局要求停止解析，南投縣長許淑華官方臉書，也出現同樣臉書假帳號，縣府立即報警處理並呼籲民眾勿受騙。

律師鄭才表示，上述冒用運彩公會理事長及運彩公會官方網站照片的不法分子所為，涉犯刑法第310條後段之加重誹謗罪，最高可處兩年有期徒刑。同時，該等行為可能涉犯個人資料保護法第41條，最高亦可判處五年有期徒刑，併科50萬元罰金。

何昱奇今天在律師鄭才的陪同下，前往台中地檢署按鈴提告，針對遭冒用照片的網站，提起妨害名譽告訴。

何昱奇表示，2個月前接到經銷商告知，公會官方網站首頁封面圖，及多張他與其他會員、長官出席頒獎典禮活動照片，遭未經授權的運彩玩法投注分析網站盜用張貼，涉案的網站還有引導連結，遊戲點數販售，使社會大眾產生誤解，認為涉案網站為他或公會所經營，因此提起妨害名譽告訴。

何昱奇強調，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會10年來從事合法運彩，並投入公益及支持國內體育發展，公會成員不會從事非法運動博弈，呼籲民眾至合法經營實體通路，及台灣運彩官方網站投注。

運動 彩券 妨害名譽

延伸閱讀

T1聯盟／新秀簡賀宇涉砸店糾紛 經紀人：球員不知情

獨／Toyz被通緝資料竟外流網路...原來是1警拍照傳同學群組被出賣

獨／疑因開刀沒請假 知名實況主Toyz挨告妨害名譽沒到庭被通緝

陳建州撤民事改刑事　律師揭5關鍵：只是在垂死掙扎

相關新聞

惠譽開槍降評 外匯局長首度發聲力挺美債

國際信評機構惠譽先前無預警開槍，宣布調降美國信評，一度造成國際金融市場大震撼。對此，中央銀行外匯局局長蔡烱民今（4）日首...

AI熱外資早獲利下車 金管會：7月淨匯出46.98億美元

AI浪潮列車，外資早已經在7月開始下車。金管會今（4）日最新統計，7月外資淨匯出46.98億美元，終結連續兩個月淨匯入，...

外資提前下車獲利了結AI概念股 7月資金匯出爆大量

金管會今日公布外資動向最新統計，由於外資提前將AI概念股獲利了結，不僅在7月終止連續2個月的淨匯出量，7月淨匯出46.9...

運彩公會官方照片遭盜用 按鈴提告捍衛合法運彩

中華民國運動彩券經銷商商業同業公會近來發現，有不法份子濫用、重製理事長何昱奇的照片，並盜用運彩公會官方網站內容，嚴重影響...

中信銀籌組和運租車60億聯貸完成簽約 掀168%超額認購

中國信託銀行為和運租車出任管理銀行籌組的60億聯貸，今日完成簽約，包括臺灣銀行及永豐商業銀行亦擔任統籌主辦行，該聯貸案為...

追念前董座林謙浩 合庫董座、銀行董事長低調上任

合庫金控、合庫銀行從今日上午起，馬拉松式的接連召開金控臨時董事會、銀行臨時董事會，分別完成金控董事長董瑞斌、銀行董事長林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦