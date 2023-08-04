運彩公會官方照片遭盜用 按鈴提告捍衛合法運彩

中華民國運動彩券經銷商商業同業公會近來發現，有不法份子濫用、重製理事長何昱奇的照片，並盜用運彩公會官方網站內容，嚴重影響運動彩券公會形象，何昱奇及運動彩券公會今(4)日前往地檢署按鈴申告，對不法份子提出刑事告訴，並呼籲民眾應至合法經營通路投注。

名人照片盜用頻繁，行政院長陳建仁照片遭冒用，號稱要贈送投資書籍，詐騙網站遭刑警局要求停止解析，南投縣長許淑華官方臉書，也出現同樣臉書假帳號，縣府立即報警處理並呼籲民眾勿受騙。

律師鄭才表示，上述冒用運彩公會理事長及運彩公會官方網站照片的不法分子所為，涉犯刑法第310條後段之加重誹謗罪，最高可處兩年有期徒刑。同時，該等行為可能涉犯個人資料保護法第41條，最高亦可判處五年有期徒刑，併科50萬元罰金。

何昱奇今天在律師鄭才的陪同下，前往台中地檢署按鈴提告，針對遭冒用照片的網站，提起妨害名譽告訴。

何昱奇表示，2個月前接到經銷商告知，公會官方網站首頁封面圖，及多張他與其他會員、長官出席頒獎典禮活動照片，遭未經授權的運彩玩法投注分析網站盜用張貼，涉案的網站還有引導連結，遊戲點數販售，使社會大眾產生誤解，認為涉案網站為他或公會所經營，因此提起妨害名譽告訴。

何昱奇強調，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會10年來從事合法運彩，並投入公益及支持國內體育發展，公會成員不會從事非法運動博弈，呼籲民眾至合法經營實體通路，及台灣運彩官方網站投注。