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聯邦銀前七月獲利大增八成 下周法說揭露高成長原因

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

聯邦銀行（2838）自結今年前七月獲利，累計前七月稅前盈餘35.69億元，累計稅後純益30.15億元，累計稅後純益較去年同期大幅成長近八成，累計每股稅後純益（EPS）為0.67元。

聯邦銀預定8月7日召開上半年法說會，屆時將進一步就獲利成長與結構，以及利差、投資收益的變化，揭露詳細財務資訊。

聯邦銀6月單月稅前盈餘創下近兩年新高，7月單月獲利較6月略有下滑，自結7月稅前盈餘5.97億元，稅後純益5.05億元，7月稅後純益較去年同月成長逾兩成，累計前七月稅前盈餘35.69億元，年增近68%，累計稅後純益30.15億元，年成長78.8%，年增率較上半年累計獲利成長五成又拉高。

獲利持續攀高之外，聯邦銀資產品質也維持穩健優異，7月底全行逾放比為0.25%，備抵待帳覆蓋率為466.08%。

法說會

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