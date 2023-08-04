聯邦銀前七月獲利大增八成 下周法說揭露高成長原因

金管會首度對本國銀行啟動的「公版」氣候變遷壓力測試結果出爐，在氣候變遷風險衝擊下，最嚴重時，銀行的預期損失高達3,000億元，幾乎吃掉去年一整年獲利，預期損失最輕微情況也有2,000多億元，綠天鵝威力不容小覷。

2023-08-04 18:44