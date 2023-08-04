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中信銀攜和運租車首件聯合授信簽約：3年期60億

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）攜手和運租車股份有限公司（簡稱「和運租車」），邀請臺灣銀行及永豐商業銀行統籌主辦三年期新臺幣60億元之永續績效連結聯合授信案今（4）日簽約，本案為和運租車首度聯貸，以永續績效連結做為授信條件，深具指標意義，中國信託銀行看好和運租車之業務發展實力且認同其經營理念，以金融影響力實際支持和運租車。

面臨全球新型冠狀病毒（COVID-19）疫情之後的經濟高度不確定性，以及汽車供應鏈缺料等外在環境的嚴峻挑戰，和運租車憑藉專業服務，業績持續達兩位數成長。和運租車以往資金管道多以自貸、商業本票方式籌措，本案為首件聯合授信案，中信銀行得以作為主要推手，主因為曾多次承辦和運租車母公司和泰汽車集團大型聯合授信案之實力及經驗，獲得和運租車信任並委任主辦。

和運租車董事長劉源森表示，本次資金將支應業務拓展及充實中期營運週轉金，為未來發展挹注穩定資金來源，並連結ESG（Environment, Social and Governance），可有效支持和運租車往永續經營目標邁進。中信銀行總經理楊銘祥指出，看好和運租車優異風險控管能力及穩健發展，中信銀行長期提供全方位金融服務，近年來和運租車以增加電動汽車及油電混合動力汽車承作為轉型目標，得到銀行團認可，中信銀行於本次聯合授信案擔任統籌主辦、額度管理暨永續貸款協調銀行，甫邀請金融同業即獲得熱烈迴響。

本聯合授信案原擬籌組新臺幣50億元，最終參與銀行團成員包括臺灣銀行、永豐商業銀行、華南商業銀行、遠東國際商業銀行、全國農業金庫、第一商業銀行、臺灣新光商業銀行、臺灣中小企業銀行（2834）、合作金庫商業銀行及凱基商業銀行等11家金融業者，圓滿超額募集逾1.68倍，最終以新臺幣60億元完成簽約，授信期間3年，可提供和運租車穩定的營運資金。

本案以反饋利率的方式，鼓勵和運租車逐年以顯著比例增加電動汽車及油電混和動力汽車之承作金額，並將於貸款期間持續檢視目標達成狀況，中信銀行將協助和運租車建立長期永續經營方針，致力推動臺灣綠能車輛普及率，為永續發展盡心力。

中信銀行 中國信託商業銀行 臺灣銀行

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