合庫金控、銀行召開臨時董事會 通過董瑞斌、林衍茂接董座
合庫金控（5880）、合庫銀行均於今（4）日召開臨時董事會，會中通過由國立中山大學國際金融研究學院院長董瑞斌接任合庫金董事長、合庫銀行總經理林衍茂升任合庫銀董事長並暫代總經理，任期為即日起生效。
據了解，合庫銀新任總經理已拍板由農業金庫總經理蘇佐政接任，至於農業金庫總經理，將由合庫銀行副總李國忠出任，不過周四意外放了一天颱風假，因此，蘇佐政與李國忠的臨時董事會將延至下周舉行。
合庫金新任董事長董瑞斌為美國范德比大學（Vanderbilt University）經濟學博士、台灣大學經濟學研究所碩士，專長為經濟分析、財務管理、數位金融，曾任高雄銀行董事長、第一金控兼第一銀行董事長、悠遊卡董事長、兆豐金控總經理兼兆豐票券董事長等職，金融資歷非常完整，同時具有台北捷運董事長、台灣菸酒董事長、台糖總經理等產業經驗。
合庫銀行新任董座的林衍茂，畢業於美國密蘇里大學企業管理研究所，熟稔海外業務，曾任合庫銀行香港分行經理、國外部協理與副總經理，2021年3月接任合庫銀總經理。
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