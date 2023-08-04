快訊

檢方偵訊不到2小時 黃子佼涉性侵…35萬交保、限制出海出境

成都世大運／「鞍馬王子」李智凱退出全能決賽 單項可望如期參賽

合庫金控、銀行召開臨時董事會 通過董瑞斌、林衍茂接董座

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

合庫金控（5880）、合庫銀行均於今（4）日召開臨時董事會，會中通過由國立中山大學國際金融研究學院院長董瑞斌接任合庫金董事長、合庫銀行總經理林衍茂升任合庫銀董事長並暫代總經理，任期為即日起生效。

據了解，合庫銀新任總經理已拍板由農業金庫總經理蘇佐政接任，至於農業金庫總經理，將由合庫銀行副總李國忠出任，不過周四意外放了一天颱風假，因此，蘇佐政與李國忠的臨時董事會將延至下周舉行。

合庫金新任董事長董瑞斌為美國范德比大學（Vanderbilt University）經濟學博士、台灣大學經濟學研究所碩士，專長為經濟分析、財務管理、數位金融，曾任高雄銀行董事長、第一金控兼第一銀行董事長、悠遊卡董事長、兆豐金控總經理兼兆豐票券董事長等職，金融資歷非常完整，同時具有台北捷運董事長、台灣菸酒董事長、台糖總經理等產業經驗。

合庫銀行新任董座的林衍茂，畢業於美國密蘇里大學企業管理研究所，熟稔海外業務，曾任合庫銀行香港分行經理、國外部協理與副總經理，2021年3月接任合庫銀總經理。

合庫金 兆豐金控 美國

延伸閱讀

獨／公股人事再傳黑馬 農業金庫總經理蘇佐政接任合庫銀總座

獨／合庫金周五加開臨董會 董瑞斌正式出任董座

合庫金銀董座人選是否有討論 陳建仁回應了

中山大學與帛琉簽訂合作備忘錄 強化海洋研究

相關新聞

AI熱外資早獲利下車 金管會：7月淨匯出46.98億美元

AI浪潮列車，外資早已經在7月開始下車。金管會今（4）日最新統計，7月外資淨匯出46.98億美元，終結連續兩個月淨匯入，...

金控股除權息潮來襲！中信金控每股配1元現金股利

中信金控（2891）今（4）日除息，每股配發現金股利1元，首次參考價25.15元，受到台股震盪走跌影響，今日收在24.6...

蝦皮又出包？綁定信用卡疑遭盜刷 數位部：請業者提供資料調查

蝦皮購物再出包？近日有部分民眾發現綁定在蝦皮購物的信用卡疑似遭到盜刷，對此，數位部政務次長李懷仁今（4）日表示，已請蝦皮...

元大銀行數位金融賦能 全新升級「鑽金收款通」服務

看準整合支付趨勢，元大銀行推出的「鑽金收款通」服務，除了聯手財金公司推動TWQR外，同時也可支援跨境支付，全力打造「跨電...

滙豐投信：數位基建加速 引領全球投資新浪潮

隨著新冠疫情的爆發，加快人們對現代化數位基建例如資料中心、智慧電塔、5G基地台的需求，預料將會不斷出現新的投資機會。滙豐...

第3季亂流多 中信投信：押寶多重資產更抗震

走過今年上半年的股市榮景，下半年開始出現雜音，包括美科技股下跌及重要企業法說釋出不如預期等，儘管通膨趨緩、美升息進入尾聲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦