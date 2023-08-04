台灣人壽「龍貸你」保單借款 120天低利優惠2.88%　

暑假出國旅遊大爆發，機票漲幅也跟著噴發，中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）因應民眾消費性資金需求，即日起至2023年10月31日，限時推出「龍貸你」保單借款專案，台灣人壽保戶獨享120天2.88%低利優惠，還可以24小時透過線上申請，上午申貸下午撥款，讓保戶簡單貸、隨時還。

暑假期間正值出遊旺季，加上8月父親節消費檔期、9月又得繳學雜費，在在增加民眾短期資金需求，台灣人壽推出「龍貸你」保單借款，幫助保戶緩解資金周轉壓力。「龍貸你」2.88%利率不僅較一般信用貸款平均利率3%至12%優惠，還兼具免擔保、免手續費、快速撥款、隨借隨還等五大優勢，保戶可透過「台灣人壽官網」及「台灣人壽APP」辦理線上保單借款，上午申辦下午即可撥款，即時滿足小額資金需求。

台灣人壽「龍貸你」保單借款專案除了提供網路會員線上辦理，保戶亦可至全臺分公司臨櫃、郵寄或透過傳真申辦；此外，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）全臺包含7-ELEVEN等逾7,100臺ATM，提供全年無休ATM保單借款服務，保戶只要事先完成ATM保單借款約定，隨時需要金錢應急，即可至中信銀行ATM申請保單借款提領現金。

為維護保戶權益，台灣人壽提醒，保單借款乃依保單所累積之保單價值準備金，做為借款額度依據，如果未償還借款本息超過保單價值準備金，保險契約效力即會終止；此外，「龍貸你」保單借款如逾120天2.88%固定優惠利率期限，將回復原訂保單借款利率，保戶申請保單借款前，一定要詳細閱讀保單借款約定書，維護自身權益。