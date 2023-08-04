和運租車60億元永續聯貸 台銀、中信等11銀行完成簽約

和運租車委由臺灣銀行、中國信託商業銀行及永豐商業銀行統籌主辦，並邀集華南商業銀行、遠東商業銀行、第一商業銀行、全國農業金庫、新光銀行、合作金庫商業銀行、臺灣中小企業銀行及凱基商業銀行等11家金融機構共同參與新台幣60億元聯合授信案，已於8月4日完成聯貸簽約。

台銀表示，本聯貸案之資金用途為償還金融機構借款以及充實中期營運週轉金，在金融同業踴躍參貸下，聯合授信超額認購168 %，達新台幣84億元，最終以新台幣60億元結案，充分顯示金融同業對和運租車營運與獲利表現給予高度肯定。

本聯合授信案同時為「永續指數連結」聯貸案，顯示銀行業除追求合理利潤外，亦能善盡企業社會責任，並以實際行動支持和運租車永續成長。

和運租車為和泰汽車集團旗下一員，服務領域涵蓋企業長期租車 、HAA勁拍中心、HOT保修/車商、abc好車網等中古車價值服務，和運租車不斷致力於建構完整的租賃服務體系，迄今已成為國內具規模及完備服務的租賃公司，在租賃市場中長期佔有領先地位。

和泰汽車（2207）近年積極投入綠能業務，而和運租車亦全力發展電動車租賃服務，提供顧客用車新選擇，響應減碳政策，一同建構永續金融生態圈。和泰汽車已連續七年獲TCSA臺灣企業永續獎肯定，本次聯貸案順利籌組完成，將有助於和泰汽車集團擴大事業布局。