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元富證推數位減碳 「e化帳單愛地球」再享好禮回饋

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富數位綠生活 e化帳單愛地球。(元富證券/提供)
元富數位綠生活 e化帳單愛地球。(元富證券/提供)

新光金控旗下元富證券積極實現數位減碳，加速推動多項流程數位化。因應全球氣候變遷與呼應綠色金融，推出「元富數位綠生活，e化帳單愛地球」活動，即日起至2023年9月30日，只要登入元富行動達人APP，完成電子對帳單申請，最高可獲得百元好禮回饋。元富更動員全台分公司人員，主動向客戶宣導電子對帳單使用，亦藉此呼籲大眾一同節能減碳愛護地球。

元富證券於推動業務流程數位化的過程中，進一步檢視顧客旅程產生的碳足跡。發現客戶從開戶、交易到每個月的交易對帳單寄發作業，持續累積碳排放量，因此設定無紙化是推動數位減碳的重點項目，減少碳足跡範圍涵蓋紙張印製、用電及運輸等，優化流程更能進一步提升客戶體驗，透過數位化做到帳務與資訊的即時性，讓客戶端與企業端省下更多時間與資源，將金融服務與流程化繁為簡。

經統計，2022年元富證券推動使用電子對帳單後，共節省了4.3公噸的碳排放，這樣的節能量足以讓上千部手機充電一整年，或使數百台筆記型電腦連續運作達五年之久。今年，元富證券為達成淨零目標，積極提升電子對帳單使用比率，此次推動證券、複委託、財管與期貨四項商品對帳單e化申請，推出「元富數位綠生活，e化帳單愛地球」活動，即日起至2023年9月30日前，只要登入元富行動達人APP，完成電子對帳單申請，最高可獲得價值百元的好禮回饋。

響應新光金控深耕企業永續，元富證券積極落實ESG各面向目標，除了加速數位化的減碳腳步，隨著ESG浪潮興起，淨零碳排成為國際趨勢，元富證券不只推動綠色採購與職場環保，更長期投入永續經營。今年5月元富證券台中大裕分公司的太陽光電發電設備興建完成，更成為國內首家證券商以自有建築設置單一再生能源案場，朝向綠色轉型邁進。元富證券呼應聯合國永續發展目標(SDGS)，持續擴大社會永續影響力。

元富 減碳 新光金控

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