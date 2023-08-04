現代父親追求財富自由難達成 AIA 友邦建議打造金錢安全感

一年一度父親節即將來臨，父親這個角色，往往是撐住一個家的經濟支柱，也同時是對台灣經濟做出貢獻的重要勞動人口。但，根據國發會人口數據顯示，因為少子化，台灣從2015年開始勞動人口走下坡，2028年台灣的人口紅利即將結束。

台灣人口中位數已於2022年達43.8歲，這表示現值壯年的七、八年級生，等他們到達退休後，台灣人口中位數將在60歲左右，可以預估屆時政府恐有極大的困難負擔台灣一半退休人口退休金。

AIA友邦人壽表示，如何為自己準備穩定的退休金流，是這一世代父親須提早進行規畫的議題。

退休必須攢多少錢，根據經濟合作暨發展組織（OECD）建議，退休後所得替代率至少要達70％，然勞保局統計，2022年底領有勞保年金給付之退休勞工，平均每月領取的退休金僅1萬8,294元，遠低於國人平均總薪資5萬7,178元，顯示退休後的生活水準差距高達近每月4萬元。

再者，主計處2021年調查統計，國人每人每月平均消費約為2萬3,513元；換言之，大多數退休勞工所領的勞保退休金，不足維持以往之生活水準，如何「自救」已是刻不容緩之一大要事。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，網路長期渲染「財富自由」的重要性，間接造成網路原生世代的七八年級父親將其當成人生目標。過度追求「財富自由」可能忽略創富過程中的潛在風險，建議針對退休第二人生的金流準備，同時追求「金錢的安全感」，讓自己的退休生活處於一種相對安全的狀態，降低財務的困擾。

這幾年很夯的利變型壽險，在發揮壽險保障功能的同時，亦擁有退休工具「財務穩定性」的重要特性，例如從第一保單週年日起 ，契約有效期間內每屆滿保單週年日便可以開始給付生存保險金 ，讓準退休族安心樂退、財富傳承。

以「友邦人壽永富99美元利率變動型還本終身保險」為例，具備四大特色功能，協助每位身為家庭經濟支柱的父親提早布局。

一、財務穩定性：壽險保單為長期契約，只要契約關係存在，保險保障及財務價值皆穩定。

二、回饋分享金：當「宣告利率」高於「預定利率」時，就有機會獲得回饋分享金，讓財富有增無減 ，在保險年齡99歲前每年享有生存保險金給付為自己「加薪」。

三、保險金分期定期給付：「分期定期保險金」的給付設計，可以選擇將身故保險金(不含喪葬費用保險金)依照約定的給付期間 ，每年固定給付一筆指定的金額給受益人，例如後代子孫，讓財富做最有效、安全的傳承。

四、樂退選擇權：保單有效期間內且繳費期滿後，保戶可選擇在保險年齡60歲或65歲的保單週年日為「樂退日」，只要於「樂退日」前六個月至30日前之期間內申請並經同意後，即可自「樂退日」起依照保單約定領取調整之生存保險金及祝壽保險金。

如選擇「樂退日」為保險年齡60歲者，生存保險金調整為每年可領基本保額的 12%，若「樂退日」為保險年齡65 歲者，則生存保險金調整為每年可領基本保額的14%，一直領到保險年齡99歲為止，之後保險年齡達100歲之保單週年日仍生存時，還可領取祝壽保險金，滿足退休所需。

AIA 友邦人壽建議，不管計畫何時退休，想要暢快享受退休人生 ，趁早培養厚實財氣，趁年輕有穩健收入的黃金時期，靠紀律及時間，輕鬆替未來籌措第二人生的完美啟動金。