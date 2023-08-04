第3季亂流多 中信投信：押寶多重資產更抗震

走過今年上半年的股市榮景，下半年開始出現雜音，包括美科技股下跌及重要企業法說釋出不如預期等，儘管通膨趨緩、美升息進入尾聲，但景氣衰退烏雲接踵而至。中國信託投信指出，投資路上長途飛行亂流難免，多重資產配置才能靈活應對，中國信託成長轉機多重資產基金同時布局可轉債、股票、投等債經得起時間考驗。

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇指出，投資路上不可能一帆風順，總是會面臨景氣多空循環，也難免會遇到黑天鵝、灰犀牛等事件造成市場波動，若是單押一個資產類別，風險較大，但採多重資產布局就可在不同時機掌握不同機會。

以2015年新興市場危機爆發來看（2015/5/1~2017/11/30），「成長轉機多重資產」策略的隨漲抗跌力就優於單押全球債、全球可轉債、全球股市，該策略最大報酬可達19.2％、最大跌幅達9.6％，漲幅介於單押全球債券與單押可轉債、股市間，但跌幅小於單押全球可轉債、全球股市；新冠肺炎爆發時期（2020/1/1~2022/12/31）「成長轉機多重資產」策略的最大報酬甚至還勝於單押全球股市、最大跌幅小於單押全球債、全球可轉債、全球股市。

中國信託成長轉機多重資產基金透過同時布局可轉債、投等債、股票來掌握難得一見的成長轉機。投資流程分為由上而下決定三者的配置比重，由下而上尋找價值股、債、可轉債標的，達到全方位掌握成長轉機。

楊士醇表示，模擬投組參照2023年5月的市場狀況來配置，可轉債比重約50％（直投35％、ETF15％）、債券30％（直投20％、ETF10％）、股票20％；國家配置以美國為主，占95.8％、新加坡1.8％、其他2.5％；產業配置以消費、科技、金融、通信、公用事業、能源為主，比重分別占24.6％、19.3％、5.4％、5.3％、3.9％、3％，實際投組會依進場時點改變而有所調整。