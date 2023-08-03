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再度暫停申購 元大美債20年又達募集上限

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

元大美債20年（00679B）擁有15.7萬投資人，是債券ETF中的人氣冠軍，總發行單位數達到34.9億個，根據元大投信公告，元大美債20年因已達可募集額度上限，自今（3）日起暫停受理初級市場申購。

今年以來元大美債20年在1月、3月、5月、6月分別四度送出追加募集，合計成立以來共追募六次，總募集金額最高為新臺幣1400億元，淨發行受益權單位總數最高為35億個單位。

根據元大投信公告，元大美債20年已發行在外受益權單位總數，已達可募集額度上限，自8月3日起暫停受理初級市場申購，惟後如因基金買回，使可募集額度上限內的剩餘額度達最低申購基數時，將於次一營業日開放初級市場申購。投資人無法進行初級市場申購者，仍可透過證券交易市場，也就是次級市場交易，委託證券經紀商於次級市場買進受益憑證。

至於目前債券ETF中，追加六次標的除了元大美債20年外，還有中信高評級公司債（00772B）以及群益投資級金融債（00724B）。截至2日，元大美債20年規模來到1067億元，排行債券ETF第二大，僅次於中信高評級公司債的1088億元；規模第三大的就是群益投資級金融債的928億元。另就投資人數來看，元大美債20年的15.7萬人是亞軍中信高評級公司債6.7萬人的兩倍之多。

元大美債20年將於8月16日除息0.28元，以2日收盤價換算，單季殖利率達到0.89%，年化殖利率為3.5%；後續將於8月14日公告確定配息金額，8月16日除息，想參與配息的投資人最晚在8月15日前買進並持有，配息發放日為9月11日。

元大投信 債券ETF

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