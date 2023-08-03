卡努襲台 合庫人壽啟動風災特別服務

中央氣象局發布中度颱風卡努陸上與海上颱風警報，並針對基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗等北部地區7縣市發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

陸上警戒區包括台北、新北、基隆與宜蘭等四縣市政府也宣布3日停止上班上課。氣象局表示，受到卡努颱風外圍環流影響，已經發布最新陸上強風特報，基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，務必留意，請民眾做好防雨防颱準備，非必要請勿前往海邊活動，海上作業船隻亦請特別留意颱風動態。

因應颱風季來臨，合庫人壽提醒保戶別忘了自身權益，並為保戶提供以下服務措施：

1.開放醫療副本收據申請理賠

主動透過各種管道檢索可能名單，協助受災保戶進行理賠事宜，保戶也可致電0800-033-133諮詢，本公司將以方便受災保戶為原則，實支實付型醫療及傷害醫療保險一律開放醫療副本收據理賠。

2.風災保戶保費緩繳3個月

保戶保費應繳日於事故發生後3個月內，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，經本公司審核通過後即可緩繳保費3個月。

3.風災保戶保單借款新貸或增貸件免息3個月

保戶於事故發生後3個月內，只要檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，即可申請保單借款新貸或增貸件免息3個月。

4.風災保戶補發保單免收工本費

保戶於事故發生後3個月內，只要檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，申請補發保單可免收工本費。