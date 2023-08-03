快訊

直播／不只北部放颱風假 卡努最新預報出爐 這些地方風雨也近達標

卡努風力達11級 蘭嶼今宣布中午過後停班停課

中科院九鵬基地餘料銷毀意外爆炸 2人嚴重燒燙傷送醫搶救

卡努襲台 合庫人壽啟動風災特別服務

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
卡努颱風來襲！狂風陣陣吹！北部地區凌晨起風雨逐漸增強，台北市士林區福華路一棵大榕樹不敵風吹倒塌，警消獲報到場緊急實施雙向交通管制，公園處人員也趕緊出動搶災工程車排除倒塌路樹，此次意外沒有造成人員傷亡。記者邱德祥／攝影
卡努颱風來襲！狂風陣陣吹！北部地區凌晨起風雨逐漸增強，台北市士林區福華路一棵大榕樹不敵風吹倒塌，警消獲報到場緊急實施雙向交通管制，公園處人員也趕緊出動搶災工程車排除倒塌路樹，此次意外沒有造成人員傷亡。記者邱德祥／攝影

中央氣象局發布中度颱風卡努陸上與海上颱風警報，並針對基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗等北部地區7縣市發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

陸上警戒區包括台北、新北、基隆與宜蘭等四縣市政府也宣布3日停止上班上課。氣象局表示，受到卡努颱風外圍環流影響，已經發布最新陸上強風特報，基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，務必留意，請民眾做好防雨防颱準備，非必要請勿前往海邊活動，海上作業船隻亦請特別留意颱風動態。

因應颱風季來臨，合庫人壽提醒保戶別忘了自身權益，並為保戶提供以下服務措施：

1.開放醫療副本收據申請理賠

主動透過各種管道檢索可能名單，協助受災保戶進行理賠事宜，保戶也可致電0800-033-133諮詢，本公司將以方便受災保戶為原則，實支實付型醫療及傷害醫療保險一律開放醫療副本收據理賠。

2.風災保戶保費緩繳3個月

保戶保費應繳日於事故發生後3個月內，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，經本公司審核通過後即可緩繳保費3個月。

3.風災保戶保單借款新貸或增貸件免息3個月

保戶於事故發生後3個月內，只要檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，即可申請保單借款新貸或增貸件免息3個月。

4.風災保戶補發保單免收工本費

保戶於事故發生後3個月內，只要檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，申請補發保單可免收工本費。

颱風 保單 保費 卡努颱風

延伸閱讀

不只北部放颱風假 卡努最新預報出爐 這些地方風雨也近達標

卡努侵襲北台灣 北水處呼籲民眾儲水備用

颱風卡努來襲 新北：注意強風引起高空物掉落

影／卡努強風來襲 新店路樹傾倒 重壓8輛機車

相關新聞

國銀新南向放款印度最熱 上半年增748億

據金管會6月底統計，國銀對新南向18國市場放款餘額1兆5,766億元，今年上半年就大增750億元，又以6月單月大增521...

卡努襲台 合庫人壽啟動風災特別服務

中央氣象局發布中度颱風卡努陸上與海上颱風警報，並針對基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗等北部地區7縣市發布大雨特報，...

卡努颱風來襲 票交所：停班地區退票從寬處理

票據交換所今（3）日發布新聞稿指出，因應卡努颱風來襲，停止上班地區的退票將從寬處理。

颱風卡努來襲停班地區 支票存款戶退票從寬處理

颱風卡努來襲，北北基宜今天停班停課，台灣票據交換所今天表示，支票存款戶3日、4日若發生存款不足退票，次一個營業日重提付訖...

美信評遭調降 壽險：盯公司債殖利率

美國「AAA」最高主權債信評等遭國際信評機構惠譽調降一級至「AA+」，對壽險業、中央銀行持有的龐大美債部位是否會造成衝擊...

台幣貶1.07角 熱錢出走

在美國評級遭國際信評機構惠譽下調、AI概念股持續修正的雙重打擊下，國內股匯市昨（2）日雪崩式下跌，新台幣匯率跟隨台股指數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦