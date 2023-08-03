中颱卡努來襲 台北股匯今休市

經濟日報／ 記者蔡靜紋陳美君／台北報導

中颱卡努來襲，台北市今（3）日停班停課，據此，台北股、匯市也休市一天，原應於今天交割款券順延辦理一天，另有統一、和泰車、統一超等29檔個股除權息受到影響；這是繼2019年9月30日米塔颱風以來，台股近四年再因颱風假而休市。

中央銀行也表示，因台北市停班，國內匯市將休市一天。

另外，受颱風影響，部分地區停止上班，按照往例，為顧及支票存款戶資金調度可能受到颱風來襲影響，有關存款不足退票紀錄，票交所將會宣布從寬處理。

台股昨天暴跌319點，摜破萬七與月線大關。法人表示，台股近期因AI概念股等漲多股進入修正，加上惠譽調降美國信評，將引爆全球資金大挪移，持續衝擊資本市場；台股適值颱風來襲，今天不開盤，剛好可暫時避免賣壓對台股的進一步衝擊。

颱風假 台股 停班停課

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