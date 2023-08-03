台幣貶1.07角 熱錢出走

在美國評級遭國際信評機構惠譽下調、AI概念股持續修正的雙重打擊下，國內股匯市昨（2）日雪崩式下跌，新台幣匯率跟隨台股指數開低走低，終場重貶1.07角，收在31.625元，連四貶並為九個月低點，總成交量擴增至21.435億美元。

匯銀主管指出，新台幣匯率貶破31.5元關卡後仍「過站不停」，近四天內貶值了3.87角，若與7月14日的近期高點30.893元相較，短短半個多月來，新台幣匯率累計貶值達7.32角。

匯銀主管指出，新台幣匯率7月中旬以來一直維持貶值趨勢，沒想到，昨天市場無預警受到惠譽調降美國的主權債信評的衝擊，熱錢腳底抹油、加速落跑，估計昨天一日就撤出逾12億美元。

熱錢整天都在買匯撤出，使新台幣匯率直直落，出口商也在31.6元以下積極拋售外匯，但力道遠遠不及外資匯出的巨量，因此，昨天就連老大（中央銀行）也加入出口商的拋匯陣容，主要是為了平衡匯市的供需力道。

展望後市，匯銀主管認為，由於8月仍為國內上市櫃公司股利發放旺季，預料新台幣匯率本月仍將維持偏弱走勢，接下來有機會測試31.8元。

熱錢昨日賣超台股逾200億元後瘋狂撤出，台股指數昨天狂瀉319.14點、終場跌破萬七關卡，收在16,893.73點。匯銀主管表示，惠譽調降美國信評，使市場避險情緒急速升溫，多數投資人的心態是「先逃再說」，才會導致昨天股匯雙殺行情。

但匯銀主管也說，美國遭到降評這事，2011年就曾發生過，接下來要密切觀察，惠譽調降美國信評一事是否會持續在金融市場發酵。

儘管昨天央行進場調節，但並未強加扭轉新台幣匯率的貶值趨勢，對此，匯銀主管分析，主要是新台幣是跟隨主要亞洲貨幣呈同方向波動，並非獨強或獨弱，央行進場主要是為了避免市場供需力道過於傾斜、影響匯市穩定。