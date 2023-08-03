美信評遭調降 壽險：盯公司債殖利率
美國「AAA」最高主權債信評等遭國際信評機構惠譽調降一級至「AA+」，對壽險業、中央銀行持有的龐大美債部位是否會造成衝擊？壽險業者昨（2）日表示，目前業界持有公司債、金融債較多，需關注美國投資等級公司債殖利率的變化，才能評估可能影響。
中央銀行表示：「美國被降評並非頭一遭，對美債投資不會有顯著影響」。金管會官員昨天表示，壽險業投資海外債券都是投資等級債券，美國遭降評不會影響債券投資。
不過一家壽險業者認為，後市需關注美國投資等級公司債殖利率變化。也有大型壽險業者表示，壽險業雖持有很多美債，但絕大多數是公司債，美國公債部位占總資產比重僅屬「零頭」，因此美國遭降評，對壽險公司沒有任何實質或財務面的影響。
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