美信評遭調降 壽險：盯公司債殖利率

經濟日報／ 記者陳美君廖珮君／台北報導

美國「AAA」最高主權債信評等遭國際信評機構惠譽調降一級至「AA+」，對壽險業、中央銀行持有的龐大美債部位是否會造成衝擊？壽險業者昨（2）日表示，目前業界持有公司債、金融債較多，需關注美國投資等級公司債殖利率的變化，才能評估可能影響。

中央銀行表示：「美國被降評並非頭一遭，對美債投資不會有顯著影響」。金管會官員昨天表示，壽險業投資海外債券都是投資等級債券，美國遭降評不會影響債券投資。

不過一家壽險業者認為，後市需關注美國投資等級公司債殖利率變化。也有大型壽險業者表示，壽險業雖持有很多美債，但絕大多數是公司債，美國公債部位占總資產比重僅屬「零頭」，因此美國遭降評，對壽險公司沒有任何實質或財務面的影響。

壽險業 美國公債

延伸閱讀

批惠譽降評「怪異」！克魯曼：財政擴張避免美國再陷「失落的十年」

受美債遭降評影響 美股早盤重挫…台指期夜盤最低跌至16,704點

美國最高法院為商標侵權境外效力劃界線：2023年Abitron Austria GmbH v. Hetronic Int'l, Inc.案

揪藏鏡人條款 壽險未豁免

相關新聞

國銀新南向放款印度最熱 上半年增748億

據金管會6月底統計，國銀對新南向18國市場放款餘額1兆5,766億元，今年上半年就大增750億元，又以6月單月大增521...

台幣貶1.07角 熱錢出走

在美國評級遭國際信評機構惠譽下調、AI概念股持續修正的雙重打擊下，國內股匯市昨（2）日雪崩式下跌，新台幣匯率跟隨台股指數...

美信評遭調降 壽險：盯公司債殖利率

美國「AAA」最高主權債信評等遭國際信評機構惠譽調降一級至「AA+」，對壽險業、中央銀行持有的龐大美債部位是否會造成衝擊...

國銀新南向放款政策目標 連三年達陣

據金管會昨（2）日公布國銀新南向6月底授信統計，國銀對新南向18國市場放款餘額1兆5,766億元，今年上半年大增750億...

指法規「石器時代」陳冲籲金管會納管P2P

新世代金融基金會董事長、行政院前院長陳冲昨天表示，金融管理現在不應再用機構別來決定是否由金管會來管理，而應改採「行為」認...

中颱卡努來襲 台北股匯今休市

中颱卡努來襲，台北市今（3）日停班停課，據此，台北股、匯市也休市一天，原應於今天交割款券順延辦理一天，另有統一、和泰車、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦