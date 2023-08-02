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MSCI將於11日公布季度調整 法人看台股權重將小幅調高

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

MSCI明晟即將於11日公布最新的季度調整結果。兆豐投顧預期，台股權重將有小幅調高的機會；而在成分股方面，技嘉（2376）、世芯-KY、台光電、奇鋐、裕融、致茂有望入列新成分股，穩懋、譜瑞-KY則可能將遭剔除。

兆豐投顧指出，自5月12日前次MSCI明晟宣布季度權重調整以來，台股市值占日本除外的亞太國家比重小幅增加0.7%，超越南韓的0.6%、香港的0.3%，因此預期本次季度調整，台股權重將有機會小幅調升，有助外資買盤回流。

事實上，統計自2020年以來，共有14次MSCI權重調整，其中有10次調整與外資買賣超方向一致，正相關比率高達71.4%。因此次台股權重可能調高，因此市場法人普遍預期權重調整宣布後，將有利於外資偏向買超台股。

而在成分股的變化方面，統計自5月12日來，台股上市櫃公司中，總市值逾1,200億元、且占非成份股總市值比率攀升，包括技嘉、世芯-KY、台光電、奇鋐、裕融、致茂等符合條件，有望入列MSCI成分股。

至於自5月12日來，總市值少於800億元、占MSCI成分股總市值比率呈現衰退的公司，如穩懋、譜瑞-KY等，則有可能自MSCI成分股中遭剔除。

台股 MSCI 台光電

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