印度、澳洲聯貸商機爆發 國銀6月新南向放款爆大量

印度、澳洲聯貸商機爆發，使國銀6月新南向放款爆出大量。金管會今日公布最新統計顯示，截至6月底止，全體國銀對新南向國家授信總額為1兆5,766億元，較111年底的1兆5,016億元，增加750億元，其中相較於5月放款單月衰退近100億， 6月不但由負轉正，還一口氣噴出521億的增量，據了解，主要是印度及澳洲在六月份國銀參加大型國際聯貸案，使新南向放款在6月爆大量。

此外，金管統計也顯示，今年首季獲利國銀在新南向獲利的前五大國家，分別為新加坡、越南、澳洲、泰國、菲律賓。其中新加坡獲利居所有新南向國家的獲利之首，金融圈人士認為，和香港的富人資金出走到新加坡有關，也使國銀的新加坡分行因而更有資金後盾，可從事財務操作或是同業拆款，因而儘管放款未居前五大，但獲利卻高居第一。

而若以近五年數據觀察，今年首季獲利66億，是近五年來最高，美國聯準會升息對國銀海外利差擴張的效應由此可見，若比起去年首季的44.2億元，獲利年增率約達50%；而從108年至110年，首季獲利31.5億、26.7億、41.2億元，今年首季獲利的力道由此可見。

金管會原本訂定今年底之前，國銀的新南向放款餘額要較去年底增加600億，如今隨著6月一口氣大增521億元，使六月底的放款餘額已較去年底增加750億，使全年增量目標可說已提前達標。

若以金管會統計數據觀察，今年一、二月新南向放款均較去年底衰退，較去年底減少215億，3月之後放款量開始回溫，4月單月增量535億，此次6月的單月增量再飆高至521億，印度與澳洲國際聯貸助攻效果由此可見。

金管會統計也顯示，今年上半年，授信總餘額增加最多的前3家銀行分別為北富銀、中信銀，以及龍頭銀行台銀，分別增加250億、95億、84億；此外，授信總餘額增加最多的前5個國家，分別為印度、澳洲、泰國、菲律賓、馬來西亞，分別增加748億、264億、41億、30億元、1億元，金管會表示，主要因新南向國家經貿活絡，資金需求增加，另外部分地區有新增聯貸案件，因而帶動授信餘額增加。