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承保 PChome 林口倉庫 兩家產險業者回應了

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
PChome承租的小型外倉「網家速配林口運務所」８月1日晚間發生火警。圖／翻攝google地圖
PChome承租的小型外倉「網家速配林口運務所」８月1日晚間發生火警。圖／翻攝google地圖

網家PChome（8044）位於新北市林口區湖子17號之8的倉庫昨（1）日晚間發生大火，經產險公會了解，網家 PChome 倉庫由兩家產險公司分別承保建物及貨物，分別為台產（2832）及國泰產險（2877），總計保額約3,575萬元左右。對此，台產表示，「公司此次承保建物有進行再保，因此對公司獲利影響很輕微。」

產險公會指出，PChome 林口倉庫是由國泰產險承保地址17-8之貨物，保額是2,000萬元；台產則承保地址17-8的建物，保額1,575萬元；因此，PChome 倉庫總保額約3,575萬元。

對此，台產指出，公司此次只承保建物，建物保額不便透露，由於幾乎都有進行再保，因此對公司獲利影響很輕微。國泰產險則表示，確切火災原因及損失情形，尚待調查釐清。

另外，華南產險雖未承保 PChome 倉庫，但其承保的17-6倉庫遭到延燒，據了解，該倉庫保額為3,400萬元。目前統計，PChome 倉庫大火案（含延燒受災倉庫）總保額約7,000萬元。

產險 PChome 國泰

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