住宅補貼起跑！可搭新青安、金額最高1250萬

營建署表示，今年度住宅補貼自8月1日起受理申請，至8月31日下午5時止，受理申請項目包含「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，可與新青安房貸搭配，優惠房貸金額最高可達1250萬元。

營建署表示，住宅補貼採取評點排定補貼優先順序，對於弱勢家庭及特殊經濟需求申請者，會額外評點加分或享有較低之優惠利率（第一類優惠利率為郵儲2年定期機動利率減0.533%、第二類優惠利率為郵儲2年定期機動利率加0.042%），民眾務必檢附相關證明文件，以享有第一類優惠利率。

另外，自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，可搭配財政部轄下8大公股銀行（臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行及臺灣中小企業銀行）辦理的青年安心成家貸款，。

財政部於8月1日已推出青年安心成家貸款2.0版，最高貸款額度從800萬元提高到1000萬元及貸款利息補貼增加1碼等方案。若符合「自購住宅貸款利息補貼」資格者，台北市優惠貸款額度最高250萬元、新北市230萬元、其他縣市210萬元。

以購屋地點在台北市為例，住宅補貼搭配青安貸款的優惠房貸最高可達1250萬元。此外，「自購住宅貸款戶」無論新舊貸款戶均比照青年安心成家貸款2.0版，也可自今年8月起享有貸款利率多1碼的補貼，期限至115年7月底止。

營建署表示，申請自購或修繕住宅貸款利息補貼的民眾，需同時符合家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額與家庭不動產限額等4項條件。

舉例來說，戶籍設在台北市且申請自購住宅貸款利息補貼的民眾，家庭年所得需低於163萬元、每人每月平均所得需低於6萬6,546元、家庭動產限額需低於712萬元、家庭不動產限額需低於906萬元且家庭成員申請時未持有住宅或僅持有申請日前2年內辦理貸款的一戶房屋。