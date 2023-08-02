快訊

成都世大運／中華羽將精銳盡出 直落3退大馬闖進金牌戰

台東傳警員酒後毆打值班台同事 長官下封口令、被害人遭調職

MLB／瓦德茲無安打比賽致敬韋蘭德 只用93球24年來最少

住宅補貼起跑！可搭新青安、金額最高1250萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

營建署表示，今年度住宅補貼自8月1日起受理申請，至8月31日下午5時止，受理申請項目包含「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，可與新青安房貸搭配，優惠房貸金額最高可達1250萬元。

營建署表示，住宅補貼採取評點排定補貼優先順序，對於弱勢家庭及特殊經濟需求申請者，會額外評點加分或享有較低之優惠利率（第一類優惠利率為郵儲2年定期機動利率減0.533%、第二類優惠利率為郵儲2年定期機動利率加0.042%），民眾務必檢附相關證明文件，以享有第一類優惠利率。

另外，自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，可搭配財政部轄下8大公股銀行（臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行及臺灣中小企業銀行）辦理的青年安心成家貸款，。

財政部於8月1日已推出青年安心成家貸款2.0版，最高貸款額度從800萬元提高到1000萬元及貸款利息補貼增加1碼等方案。若符合「自購住宅貸款利息補貼」資格者，台北市優惠貸款額度最高250萬元、新北市230萬元、其他縣市210萬元。

以購屋地點在台北市為例，住宅補貼搭配青安貸款的優惠房貸最高可達1250萬元。此外，「自購住宅貸款戶」無論新舊貸款戶均比照青年安心成家貸款2.0版，也可自今年8月起享有貸款利率多1碼的補貼，期限至115年7月底止。

營建署表示，申請自購或修繕住宅貸款利息補貼的民眾，需同時符合家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額與家庭不動產限額等4項條件。

舉例來說，戶籍設在台北市且申請自購住宅貸款利息補貼的民眾，家庭年所得需低於163萬元、每人每月平均所得需低於6萬6,546元、家庭動產限額需低於712萬元、家庭不動產限額需低於906萬元且家庭成員申請時未持有住宅或僅持有申請日前2年內辦理貸款的一戶房屋。

房貸 住宅補貼

延伸閱讀

住宅利息補貼開放申請 搭配新青安最高可拿1250萬元

7月移轉呈「月減年增」 桃園逆勢增長 新青安助攻自住 全台下半年量縮收斂

終結彰化台化街淹水夢魘 投入近億元做雨水下水道

行人地獄問題難解！路緣高低色差過小 身障者慘摔骨折

相關新聞

詐團拿日本西瓜卡儲值洗錢 恐上萬人受害

國人喜歡赴日旅遊，然而日本的觀光神卡「西瓜卡（Suica）」，最近傳出被詐騙集團用來透過儲值盜刷金額的方式洗錢。

台幣貶貶貶 失守31.5關卡

外資股利收入賺飽飽、持續匯出台灣，導致國內股匯走勢脫鉤。新台幣匯率昨（1）日貶值8.8分，收31.518元，連三貶並為近...

住宅補貼起跑！可搭新青安、金額最高1250萬

營建署表示，今年度住宅補貼自8月1日起受理申請，至8月31日下午5時止，受理申請項目包含「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕...

住宅利息補貼開放申請 搭配新青安最高可拿1250萬元

今年度住宅補貼申請開跑，營建署表示受理時間從8月1日至8月31日下午5時止，申請項目包含「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕...

兆豐證券三度榮獲金管會「公平待客」評比肯定 落實有溫度的誠信服務

金管會日前公布今（2023）年的證券業「公平待客原則」評比結果，首次將證券業分為大型綜合證券及其他綜合證券商進行評核，兆...

碳權交易所將上路 法人：低碳企業矚目

台灣碳權交易所將於8月7日（下周一）正式開幕，投信法人指出，低碳議題備受重視，相關投資可望愈趨熱絡，低碳企業將是市場持續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦