碳權交易所將上路 法人：低碳企業矚目
台灣碳權交易所將於8月7日（下周一）正式開幕，投信法人指出，低碳議題備受重視，相關投資可望愈趨熱絡，低碳企業將是市場持續矚目焦點，而觀察臺灣低碳高息40指數，近三年漲勢遠勝台股大盤，中長期表現空間值得期待。
永豐 ESG 低碳高息ETF（00930）基金經理人張怡琳表示，低碳概念不僅在國際盛行，國內也大力推動，未來台灣碳權交易所成立後，將推動自願減量交易制度，協助國內企業面對國際產業供應鍵要求，同時鼓勵透過交易平台做碳費抵減或增量抵換，再加上國內碳費徵收機制預計明（2024）年啟動，預料隨著碳權、碳費、碳交易等話題激增，低碳企業對投資策略的重要性將日益提升，建議投資人透過成分股具備低碳要求的台股 ETF，快速掌握碳金趨勢。
張怡琳說，國人偏愛高股息 ETF，但依過往三年資料分析，截至7月底，相較於大盤或一般高股息指數，00930追蹤指數「臺灣低碳高息40指數」含息總報酬成長率超過一倍，指數年化報酬率更突破3成，表現相對亮眼，顯示全球淨零碳排共識成形的過程中，多增加低碳、ESG因子的高股息指數，長期勝出機會相對大，值得投資人關注。
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