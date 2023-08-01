保險業取得美元資金管道多了 外銀在台分行給力

保險業做海外投資的美元需求量，外商銀在台分行也可以給力了。金管會宣布，即日起，保險業以債券和外商銀做附賣回交易（RS）時，只要該外商銀拋給後手是海外總行、區域總部或母行，該債券附條件交易就不再設限額，估計將有8家外銀在台分行受惠最大。

此舉有三大效益： 一、外銀在台分行可建立更具規模的債券交易部位。 二、外銀可結合總部集團資源滿足保險業的美元資金需求。 三、境內金融需求、由境內金融業辦理，保險業有美元需求時，不用再「捨近求遠」、跑去跟海外銀行承做。

「債券附賣回（RS）」交易，是指保險業拿手上債券賣給外商銀，雙方並約定到期時，再由壽險業買回債券，此舉可讓壽險業先拿到一筆美元資金做調度。

「債券附買回（RP）」則是外商銀再將手上債券拋給母行，約定到期日後，再買回該債券。

依現行規定，保險業和外商銀做RS後，外商銀再將手上債券、拋給其他對手銀行做債券附買回（RP）時，需以該外商銀核算基數（接近淨值）30%為限，因外銀在台的核算基數很小，常常承作一筆保險業大單「額度就滿了」。

外商銀日前建議，希望承作客戶債券RS交易時，只要外商銀將債券拋給外國總行、區域總部或母行進行背對背的RP交易，就免受RP以核算基數30%限額，金管會認為，RP交易對手是該銀行的母行，沒有交易對手風險，因此放行。

銀行局副局長童政彰說，債券附條件交易取消限額有兩大要件，一是外商銀需跟自家總行、母行或區域總部承作，二是，需做「背對背（back to back）」交易，簡單說，拋給後手是自家總行者，就無交易額度限制。

據金管會資料顯示，目前共八家外銀在台分行可兼營債券業務，包括美國銀行、德意志銀、大通銀、法巴、東方匯理、瑞銀、荷蘭安智銀、澳商澳盛銀，將是最大受惠者。