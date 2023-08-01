快訊

「速食南霸天」丹丹漢堡廣東店歇業引粉絲哀號 業者說話了

中颱卡努暴風圈擦邊東北角 「這天」北轉決定影響侵台程度

保險業取得美元資金管道多了 外銀在台分行給力

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
美元示意圖。圖／聯合報系資料照片
美元示意圖。圖／聯合報系資料照片

保險業做海外投資的美元需求量，外商銀在台分行也可以給力了。金管會宣布，即日起，保險業以債券和外商銀做附賣回交易（RS）時，只要該外商銀拋給後手是海外總行、區域總部或母行，該債券附條件交易就不再設限額，估計將有8家外銀在台分行受惠最大。

此舉有三大效益：

一、外銀在台分行可建立更具規模的債券交易部位。

二、外銀可結合總部集團資源滿足保險業的美元資金需求。

三、境內金融需求、由境內金融業辦理，保險業有美元需求時，不用再「捨近求遠」、跑去跟海外銀行承做。

「債券附賣回（RS）」交易，是指保險業拿手上債券賣給外商銀，雙方並約定到期時，再由壽險業買回債券，此舉可讓壽險業先拿到一筆美元資金做調度。

「債券附買回（RP）」則是外商銀再將手上債券拋給母行，約定到期日後，再買回該債券。

依現行規定，保險業和外商銀做RS後，外商銀再將手上債券、拋給其他對手銀行做債券附買回（RP）時，需以該外商銀核算基數（接近淨值）30%為限，因外銀在台的核算基數很小，常常承作一筆保險業大單「額度就滿了」。

外商銀日前建議，希望承作客戶債券RS交易時，只要外商銀將債券拋給外國總行、區域總部或母行進行背對背的RP交易，就免受RP以核算基數30%限額，金管會認為，RP交易對手是該銀行的母行，沒有交易對手風險，因此放行。

銀行局副局長童政彰說，債券附條件交易取消限額有兩大要件，一是外商銀需跟自家總行、母行或區域總部承作，二是，需做「背對背（back to back）」交易，簡單說，拋給後手是自家總行者，就無交易額度限制。

據金管會資料顯示，目前共八家外銀在台分行可兼營債券業務，包括美國銀行、德意志銀、大通銀、法巴、東方匯理、瑞銀、荷蘭安智銀、澳商澳盛銀，將是最大受惠者。

保險 壽險業 金管會 美元

延伸閱讀

3307名大股東受影響 金管會收緊大股東持股變動申報門檻至5%

明年有機會降息？投資00679B、00772B用低風險輕鬆超越0050報酬

債券ETF火爆 大吸金

想繼續擁抱大戶？3銀行財管續牌 金管會給4大去留關鍵

相關新聞

獨／合庫金周五加開臨董會 董瑞斌正式出任董座

合庫金控跟合庫銀行新任董事長董瑞斌和林衍茂，確定將在本周五雙雙正式上任。據透露，合庫金已確定在周五加開金控臨時董事會，而...

打肥貓更大力 ！「這兩種公司」明年起年報將揭露董監姓名

金管會今日發布明年起要求財報加強揭露的四大措施，其中金管會「打肥貓」的力道更大，兩種類型公司不能只公布董監酬勞級距，得再...

保險業取得美元資金管道多了 外銀在台分行給力

保險業做海外投資的美元需求量，外商銀在台分行也可以給力了。金管會宣布，即日起，保險業以債券和外商銀做附賣回交易（RS）時...

揪出藏鏡人條款2024年5月上路 三大政府基金可豁免

2024年5月10日起上市櫃公司大量持股申報及公告門檻，將從10%降到5%，金管會預告該《證交法》修正子法，若是隸屬退撫...

肥水不落外人田 金管會鬆綁外商銀行RP為境內交易造勢

肥水不落外人田，金管會鬆綁外資銀行RP為境內交易造勢。金管會今宣布外資銀行作債券RP的重要利多，凡是外資銀行在台分行或子...

大換血！前嘉實投顧總經理林佳興接任中信證券總經理

中信證券董總大換血，繼4月底董事長陸子元退休，由中信金（2891）投資長謝載祥出任之後，中信金7月31日代子公司中信證券...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦