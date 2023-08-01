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揪出藏鏡人條款2024年5月上路 三大政府基金可豁免

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。 圖／聯合報系資料照片
金管會。 圖／聯合報系資料照片

2024年5月10日起上市櫃公司大量持股申報及公告門檻，將從10%降到5%，金管會預告該《證交法》修正子法，若是隸屬退撫、勞保和勞退基金等三大政府基金，因考量具有公益性，准許每半年做申報和公告，等於這三大政府基金可做豁免。

這三大政府基金，將是每年6月底、及12月底做申報，初次取得持股5%、跟持股每變動1%都是10天內才需申報，也就是說，6月底到12月底、中間這半年的持股變動，三大政府基金都可免除申報。

但保險業持股申報一案，並未列入豁免，引發壽險業譁然。

壽險公會向證期局表示，將申報公告門檻降到5%後，將讓保險業觸及門檻機率大幅提高、加上每變動1%還得在兩日內公告，恐會讓投資人「跟進跟出」而衍生爭議。

壽險公會建議可簡化申報公告程序，一、取得上市櫃公司持股5%後的當年度結束後45天內才做申報和公告，二、僅需公告四項資料，包括取得人基本資料、取得持股占比、預計一年內再取得股數、後續的財業務計畫，也增加不適用簡化申報的條件。證期局官員則說，的確有收到壽險公會的建議，這部分會在做研究。

為提升股權透明度、公司治理水準並和國際接軌，金管會是在今年5月10日修正公布《證交法》43-1條和183條，將大量持股申報及公告門檻從10%降到5%，外界稱為「揪出藏鏡人條款」，並在公布後一年、即2024年5月10日實施。

金管會預告相關子法，有三大重點，一、簡化申報書件，除目前取得人透過公開資訊觀測站做公告並以書面向金管會申報外，也可採取由公開資訊觀測站上傳檔案就完成申報。

二、豁免公務人員退撫、勞保和勞退基金等三大政府基金的申報制，可改採每半年度申報和公告，且初次和變動申報期限都是十天內。

三、初次辦理申報可簡化作業，只需公告三項資料，包括取得人基本資料、股份總額和取得目的。換言之，2024年5月10日起，取得持股逾5%者，需在十天內申報並公告，之後每變動1%需在兩天內申報並公告。

據證期局統計，2022年底有1441家上市櫃公司和興櫃公司、共3307位股東持股超過5%、但未達10%，在法令上路後，都將對外申報並公告。

壽險業 金管會

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