肥水不落外人田 金管會鬆綁外商銀行RP為境內交易造勢

肥水不落外人田，金管會鬆綁外資銀行RP為境內交易造勢。金管會今宣布外資銀行作債券RP的重要利多，凡是外資銀行在台分行或子行，在辦理債券附賣回條件交易後，與外國總行、區域總部或母行進行「背對背債券附買回條件交易」時，將免受現行的30%或10%的限制，共有8家外商銀行將受惠。

銀行局副局長童政彰說明，這8家外商銀行，分別為美國、大通 德意志，法巴、瑞銀，東方匯理、荷蘭安智，澳盛，目前被8家銀行鎖定為目標的大型保險公司，都和境外金融機構作RP，使這8家銀行只能坐看商機流失，於是向金管會申請鬆綁。

該8家銀行的淨值為858億，但由於金管會鬆綁之後，已拿掉30%的淨值上限限制，因此未來外商銀行與保險公司進行RS交易之後，只要和自家的母行或總公司進行RP交易，由於不會佔用淨值，因此可作的業務量，甚至可超越現有近900億的淨值額度。

而金管會基於「肥水不落外田」，盡量擴大境內金融交易的商機，也予以同意。童政彰表示，先前已放寬保險業者從事附條件交易的債票券種類，本次放寬後銀行將可結合集團資源滿足保險業客戶從事債券附條件交易的需求，促進其短期資金運用效益，將與金管會推動境內金融需求由境內金融機構辦理的政策方向一致。

金管會指出，美國聯準會近一年來持續升息，法人客戶洽銀行以債券附賣回條件提供美元資金的需求亦增加，外國銀行為管理債券風險及調度資金，為辦理債券附賣回條件交易後，與外國總行、區域總部或母行進行背對背債券附買回條件交易，基於背對背債券附買回條件交易於交易對手為銀行的總行、區域總部或母行時，已無交易對手風險疑慮，為因應業者實務需求及本會對銀行兼營債券業務計入限額範圍的一致性，爰本次放寬銀行辦理附買回條件交易相關限額。

童政彰進而指出，法人客戶保險業的手上有券，透過作RS交易，把券給銀行，此時銀行就會轉過頭來，再和總行作RP交易，現行對於RP的承作券量佔有價證券核算基數，現在有計入30%與單一標的10%的限額，現在全部都免除，也讓外商銀行，不致於和法人戶不致交易一筆，就把額度給佔滿。