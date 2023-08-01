兒童燒燙傷事故頻傳 業者建議透過專屬保險安排後續治療

彰化傳出5歲男童在鵝肉店奔跑不慎跌進滾燙湯鍋的意外，導致男童患部終身有排汗功能損傷無法在高溫環境工作，而且疤痕終身無法痊癒，不僅令人遺憾，也令人警覺兒童好動發生意外事故機率高，相關保險有其必要，對此保險業者建議，兒童的意外傷害險保障絕對必要，而且一定要有「實支實付」的傷害醫療險。

全球人壽分析，有了實支實付險，則不論住院或門診治療，超過健保的部分只要在保障限額之內，都可以獲得給付，但同時也提醒，在實支實付型保險購買上，父母除了評估住院及手術費用的保額是否足夠之外，兒童事故發生之後可能發生的居家療養或父母因照護兒童而必須請假照護時造成薪資損失的費用。

而現在市面上也有許多特別針對兒童推出的「兒童意外傷害險」。對此專家指出，相對於一般的意外險，主要是針對在工作時的受傷或死亡而給付，兒童版的意外傷害險，則更集中在燒燙傷或是因為抵抗力弱引發疾病因而動輒必須上醫院的給付，尤其是燒燙傷意外，在小朋友身上最為常見，倘若保額足夠的話，對於原本父母要自掏腰包的住院、手術費用，將能發揮相當的彌補作用。

除了壽險公司有推出主約搭兒童附約的保險來承保兒童意外傷害險之外，產險公司也有推出兼具實支實付、燒燙傷醫療、失能給付的兒童意外傷害險，例如，富邦產險及新安東京產險，除了燒燙傷給付之外，也有特別再對燒燙傷後續的皮膚移植手術提供給付。

富邦產險的兒童傷害險，亦提供顏面整型的給付，若以富邦產險推出的兒童意外傷害險保單為例，0至14歲的兒童，依性別、給付金額不同，保費從1000多元至3000多元不等，若15歲的保費則從1200多到4000多元，結合了兒童傷害主險和健康險，例如，特定燒燙傷給付金額從300萬至500萬元，亦有燒燙傷病房保險金每日2000至4000元，最多90天，而顏面傷害整型費用則從30萬元至100萬元不等。