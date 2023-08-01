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確保公眾安全 產險業者：投保公共意外險不可少

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

正值暑假期間，觀光景區、餐飲、百貨、各種遊樂場、展場、演唱會活動常擠滿了人潮。產險業者提醒，為加強公共場所安全，各縣市政府針對消費營業場所皆規定應投保「公共意外責任保險」，無論是經營業者或策劃活動單位，都應將環境及人身安全納入計畫中，分散經營風險，確保永續經營。

泰安產險指出，投保公共意外責任險時，應檢視是否依業務種類投保以及保障額度是否足夠，可參考「各縣市法規所規定之應投保公共意外險的最低投保金額」，保障內容包含承保營業場所內發生的意外事故，或其受僱人在經營業務時造成他人的意外傷害，例如店內地板濕滑導致顧客跌倒受傷、服務員不慎將熱湯灑至顧客造成燙傷、商家操作遊樂設施不當造成遊客傷害、火災造成第三人傷亡等，因商家管理疏失所造成第三人的意外傷害，皆屬於賠償範圍。但若因天災、罷工、暴動、民眾騷擾、要保人或被保人故意行為所致損傷等，則不在理賠範圍內。

針對各類活動的主辦單位，泰安產險建議，活動期間聚集人潮較多，意外風險相對提高，更顯投保公共意外責任險的必要性，業者可透過保險公司作為責任轉嫁，並且可視活動需求加保附加條款，補足風險缺口，例如活動中提供餐飲，可加保「食品中毒責任附加條款」；營業場所內裝設電梯者，可選擇「電梯責任附加條款」，為店家或消費者增添一層保障。

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