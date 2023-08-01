證交所：上市公司2023年度公司治理持續提升

為使上市公司持續提升公司治理並促進其對永續發展的重視，近年來透過主管機關發布各階段公司治理藍圖、公司治理評鑑指標及各項宣導活動，已逐步引導企業建立相關制度，經統計多項有關提升公司治理品質的量化數據皆有進步。

在「股東會召開」方面，配合電子投票實施，所有上市公司股東常會皆採行逐案票決，並有超過九成的公司於股東常會當日即申報逐案票決結果。股東會議事手冊及股東會年報則平均於股東會召開日31.07天及19.88天前申報，較法令規定期限大幅提早。

有關「董事會結構與運作」，截至6月30日有729家上市公司設置至少一名女性董事，並有830家上市公司獨立董事席次低於三分之一，未來將依「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「上市櫃公司永續發展行動方案」相關規定完成設置。

有關「資訊揭露」，上市公司2023年2月底前申報前一年度財務報告家數為197家，較去年增加17%；另為提昇資訊揭露品質、強化英文資訊揭露與國際接軌，已分階段逐步規範上市公司申報英文版股東會議事手冊及會議補充資料、股東會年報及年度財務報告，今年起上市公司應依規全面申報相關英文資訊。

在「非財務資訊揭露」方面，截至6月30日計324家上市公司已申報2022年度永續報告書，尚有193家依規定可延至9月30日完成申報，預估屆時將會有約517家上市公司申報編製2022年度永續報告書。

證交所強調，良善的公司治理是健全資本市場最重要的基礎，也是吸引投資人長期投資的關鍵。證交所未來將持續推動公司治理相關措施，強化上市公司之永續發展競爭力，提升整體資本市場品質。相關公司治理統計數據可至公司治理中心資料庫專區查詢。