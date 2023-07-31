主權基金慘賠啟示 央行外匯局長示警：星韓挪威等投資都曾虧大錢

台灣該成立主權基金嗎？中央銀行外匯局局長蔡烱民示警，不論是新加坡政府投資公司（GIC）、淡馬錫、韓國政府投資公司（KIC）、挪威政府退休基金（GPFG），2008年與近年的投資都曾虧損，其中挪威政府退休基金2022年損失達1,670億美元，創下歷史最高紀錄。

蔡烱民上周六（29日）赴政大經濟系進行專題演講「國際經濟趨勢與金融投資：兼論主權財富基金」，長達50頁的簡報昨日曝光。蔡烱民在簡報裡圖文並茂詳述了「美國雙赤字與美元國際地位」、「主權財富基金與外匯存底」等主題。

蔡烱民指出，截至今年4月底，全球共有175檔主權基金，其中新加坡政府投資公司、淡馬錫、韓國政府投資公司、挪威政府退休基金等四大主權基金，在2008年與近幾年的投資都曾賠錢，例如，新加坡政府投資公司在2008年國際金融海嘯時期損失了350億美元；投資UBS股票損失71億美元；2017至2021年的平均報酬率為7.7%。

新加坡政府投資的淡馬錫，2008年損失383億美元，2009年結清投資兩家外銀，損失54億美元，2019年受肺炎疫情影響損失170億美元，2022年損失157億美元。

至於韓國政府投資公司，2008年損失28.3億美元，其中投資美林證券損失13億美元；2022年投資損失達297億美元。

不只如此，全球最大主權基金-挪威政府退休基金，2008年曾損失907億美元，2018年損失570億美元，2020年第1季損失1,298億美元，2022年的損失飆上1,670億美元，締造歷史最高紀錄。

蔡烱民補充說，瑞士央行在2008年損失44億美元，2020年第1季損失393億美元，以瑞郎計價報酬率為-5.2%；2022年損失1,436億美元，同樣締造歷史最高紀錄。

蔡烱民表示，瑞士央行雖然不屬於主權基金，但在2022年底投資股票比重高達25%，約為GIC股票比重32%的八成，所以把瑞士央行列入，是為了說明瑞士央行大量投資股票，在股市下跌時，財報將會出現鉅額損失。

蔡烱民強調，主權基金平常承擔較高的風險，因此報酬率比較高；但發生金融危機時，往往無法全身而退，而遭受龐大的損失，平時較高的報酬率可能會被抵銷。外匯存底的投資標的須具高度安全性及流動性，不宜承擔高風險，報酬率相對較低；否則在金融危機時，如出現重大損失，可能危及央行的法定目標，包括維持金融與幣值的穩定。