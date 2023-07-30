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壽險6月逢低買台股 下半年因這件事恐難大加碼

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會數據顯示，6月壽險業終結連二砍、逢低回補38.5億元，但累計上半年仍是減碼718億元，又以5月大砍651億元最多，整體第二季仍偏向減碼，業者認為，下半年壽險業者大幅加碼的機率恐不高。

壽險業者說，6月壽險市值月增2.2%、僅略高台股月增2.03%，顯示業者小幅加碼，可能是因壽險業的「逆景氣循環機制」，當股市走揚、反會增加資本計提，加上ICS2.0即將上路，業者亟需增加資本，因此在股市走揚階段，壽險業大幅加碼的機率不高。

另一家業者也說，據金管會ICS2.0在地化，業者投資台股的風險計提資本將從目前21.6%提升到35%，大幅增加了62%，即便允許業者在2026年接軌後、再給長達15年調整期（2041年完成），但業者已不太可能再大幅加碼。

法人也認為，除非下半年台股有巨幅波動，料壽險業大幅加碼空間有限。據數據顯示，6月底壽險業持有台股市值1兆8407億元占可運用資金近6%，離2021年底7%高點、約1個百分點。

7月台股站穩萬七，金融三業續同享資本利得利多，料壽險業將續參與上市櫃公司除權息、持股將續抱或採汰弱留強政策，估7月操作與6月相當，可能偏向小幅加減碼操作。

壽險業 台股 金管會

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