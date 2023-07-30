對美順差擴大 楊金龍：避免成美制裁對象

中央銀行總裁楊金龍昨日在政治大學舉辦「二○二三年國際經濟與金融趨勢論壇」中，以五十七頁簡報、八千多字摘要，提醒台灣經濟前景有四大面向值得關注，他並示警美中爭端使台灣對美國貿易順差擴大，宜持續關注其發展，並避免成為美國貿易制裁的對象。

楊金龍以「全球化最新發展與台灣因應之道」為題發表專題演講。他說，在地緣政治風險及全球供應鏈重組變局下，台灣企業雖有新的發展機會，但企業也面臨諸多挑戰。

楊金龍認為，面對近年美中衝突，台企藉由產線重新布局至東協國家等海外據點，降低過去高度集中在中國大陸投資生產的現象。統計數據顯示，銀行在東協國家分支機構的資產規模及獲利均已超過大陸分支機構。截至今年三月底，國銀一七四家海外分支機構以東協五十一家最多，較二○一五年增加十二家，資產規模達一點五五兆元，高於大陸分支機構的一點一五兆元。

楊金龍指出，隨據點及業務擴增，東協國家分支機構獲利也明顯擴大，去年獲利達一百四十七億元新高，占海外獲利百分之二十五點八，高於中國大陸分支機構。

他認為，對金融業而言，台灣不同於香港及新加坡等金融中心，有明確經濟腹地支撐金融服務業朝集中式中心發展，但隨著台商擴大東協布局，我國銀行與東協國家資金往來更密切，等同擴大金融服務業經濟腹地，提供發展契機。

不過楊金龍提醒，全球化發展步調調整，台灣經濟前景因此有四大面向值得注意。首先是主流經濟學觀點偏重全球化帶來互利互惠的總體面經濟效益，卻忽略全球化有贏家、亦有輸家的個體面分配不均問題，亦忽略全球化恐限縮國家政策空間，可能引發政經不穩定。

他說全球化宜為有限度、有智慧的全球化，主要經濟體宜透過國際政策協調，制定全球化基本規範。

第二，地緣政治風險及全球供應鏈重組變局雖為企業帶來機會至海外投資，但也面臨諸多挑戰，需妥適應變並搭配政策支持，讓台灣保持優勢。

第三，金融業若順應供應鏈重組及多元布局，擴大經濟腹地規模，可協助台商籌資、增進金融服務量能。

但他說，台灣要小心避免成為美國貿易制裁的對象，全球供應鏈已由過去效率優先的「成本導向」轉變為信賴優先的「安全及韌性導向」，台灣要持續關注台美貿易失衡情勢。