老有所終 安養信託這樣選

台灣即將於2025年邁入超高齡社會，為因應高齡化、少子化趨勢，金管會從2020年開始推動信託2.0「全方位信託」計畫，而各銀行也配合政策，推動安養信托等高齡金融商品，國銀信託單位主管表示，一般而言，安養信托為「自益信託」，會建議單身或結婚而沒有子女的消費者為自己退休生活提前做預備。

國銀主管表示，一般而言安養信托為「自益信託」，意即幫自己做一個信託，委託及受益人皆是自己，因此建議單身或結婚而沒有子女的消費者可為自己做規劃，而若有傳承需求，通常會辦理傳承信託，另外填寫受益人，即「他益信託」，而各家銀行在安養信托上，也都各自做出變化供消費者選擇合適商品。

舉例而言，第一銀行便推動「珍愛美滿傳承信託」，將安養、傳承及財富管理一次囊括，並衍生出「守護天使信託」及「身心障礙者照護」系列，當委託人判斷能力低下時，可有效保護高齡失智症者及身障者的財產安全；而玉山銀行則與第三方預約媒合平台「優照護」合作，透過讓有需要的顧客預先簽訂相關指示文件，在將來有需要居家看(照)護、臨時看護、就醫陪診、代辦家事等諮詢與服務時，可動用安養信託帳戶支付相關費用。

國銀主管指出，開辦安養信託服務的客戶平均年齡層在55歲以上，不過近年政府也積極推動「預開型信託」，鼓勵民眾預先開立信託帳戶，在年輕時便可存入退休金，直至動用信託財產後才會收取管理費；另外還有「不動產保全信託」，可將自住或預計傳承的不動產交付予受託銀行，不僅能保障居住權益，也能避免生前傳承不動產給子女後被任意變賣，有效確保產權安全無虞，讓國人能盡早準備退休生活。

玉山銀行表示，使用安養信托服務的用戶佔整體比例其實不大，且多數民眾對於信託相關服務並不熟悉，主要是理專推薦解釋後，才更加了解這一選擇，不過民眾了解後，使用意願並不差，根據玉山銀統計，除了安養信托資產規模為民營銀行第一名，信託戶數也較去年底成長逾八成，顯示安養信託逐漸普及，「有錢人才需要信託」的概念正在被扭轉。