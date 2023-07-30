2023下半年高活儲利率數位帳戶排行出爐！網推這間利率「最香」

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內網友熱議的「數位帳戶活儲利率」相關話題，帶您了解有關網友推薦的六大數位帳戶。

數位帳戶近年來成為許多民眾的理財選擇，除了線上開戶方便快速，還能享有高於傳統帳戶的活儲利率，讓存款能夠賺取更多利息。然而市面上各家數位帳戶的利率、存款上限、計息方式都有所不同，到底哪一家數位帳戶最受到網友熱議呢？

「台新銀行Richart」最受熱議 「聯邦銀行New New Bank」新戶最高享有8%活儲利率優惠 ▲ 網友熱議TOP6高活儲利率數位帳戶 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網友近三個月內針對「數位帳戶活儲利率」的討論，很多網友都關心活儲帳戶的存款上限、存款期限、提領限制、轉帳手續費等條件，即有不少銀行針對新戶推出了高活儲利率，其中素來受到網友熱議的「台新銀行Richart」便奪下聲量冠軍，由於台新銀行Richart針對新戶推出達成指定任務條件即能享有3.2%的活儲利率，不少網友就表示「 台新Richart 3.2%也太高了吧」、「Richart的確好用啊，我是新戶用了覺得很香」。

而「新光銀行OU數位帳戶」則位居聲量亞軍，尤其是其針對新戶限額20萬元內最高5.88%的加碼活儲年利率，有人就表示「新光大哥新戶利率果然香，周末來申請囉」、「新光真的是新戶跟舊戶都給的蠻不錯的推」。另外「永豐銀行DAWHO」則針對18-19歲的民眾提供了3%高活儲利率，而且從網友中的討論中發現不少人常會將其作為投資理財帳戶使用，不少網友就表示「存美股、台股，換日幣美金，真的很優惠」，「永豐大戶可以整合大戶投，要買台股、美股都很方便！」。

其他受網友討論的數位帳戶活儲利率也十分優惠，如「遠東銀行Bankee」成功邀請好友一同開戶就能一同享有2.6%的加碼利率，而「聯邦銀行New New Bank」則推出新戶限額內活儲8%的超高年利率優惠，「王道銀行O-Bank」也推出新戶開戶後兩個月內限額享有3.25%的高活存利率，可見各家銀行為吸引新戶都紛紛釋出誘人紅利。

最後提醒大家在選擇申辦這些數位帳戶時，需要仔細閱讀優惠條件和期限等限制條件，才能確保自己能夠得到最大的回饋，同時也要考量自己的資金流動性和風險承受度，最重要的還是謹慎理財，不要讓存錢成為自己的一大負擔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「高活儲利率」相關討論則數。觀測期間：2023/04/13~2023/07/13，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw