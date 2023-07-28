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美國利率創近22多年新高 美元短票基金迎來春天

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

聯準會如預期於7月再升息一碼至5.25-5%區間，隨後，芝商所FedWatch數據顯示市場認為本次升息週期可能已經結束，最快可能在2024年3月就開始降息，不過，聯準會主席鮑爾仍重申對抗通膨行動尚未結束，後續貨幣政策仍將視經濟數據而定，保留了可能再次升息的可能性，並直言今年內可能不會降息，而這也代表美國仍將保持高利率。

富蘭克林證券投顧表示，隨聯邦基金利率達到5.25-5%區間，這已經高於2004年至2006年升息週期的5.25%最高水準，前次達到如此高的利率是在2001年2月，已經是超過20年前的事情。而無論未來聯準會是否繼續升息，不可否認美國的高利率還將維持一段時間，在此環境下，美元短期票券基金將出現近22多年來難得的投資契機，投資人光是把資金擺在這類貨幣型基金就能享有不錯的利率收益，相較於史坦普500指數1.5%左右的股利率以及約3.8%的美國10年公債殖利率，明顯具有吸引力。

一般來說，美元短期票券基金主要投資在優質貨幣市場工具，如美國國庫券、短期固定和浮動利率債券、商業本票、聯邦政府機構的貼現票據等，大多在1年內到期，甚至可能在1-3個月之內就會到期。由於這類貨幣市場工具通常能很快就變現，所以投資評等相對較高，普遍落在A級以上，因而被市場認為是相對股票和債券更安全的投資工具。

富蘭克林證券投顧分析，由於美元短期票券基金的快速回收本金特性，經理團隊通常能很快將資金再投入於利率更高的貨幣工具，相對中長天期債券或債券型基金，美元短期票券基金的年化配息率變動速度較快，較能即時跟上聯準會升息腳步。在過去，貨幣市場基金長期被投資人視為資金停泊站，然隨美國利率來到近22年新高，美元短期票券基金的春天即將到來，它已不再只是一個資金停泊站，不管是保守型、穩健型或積極型投資人，都能將部分資金配置在美元短期票券基金中，除可在場外保持觀望時同時享有高利率的好處，其機動性也使投資人能在投資機會浮現時幫助動態調整布局。

升息 美國

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