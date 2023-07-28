央行理事憂通膨復燃 必要時9月可升息

中央銀行昨天公布今年第二季理監事會議事錄摘要，雖然多位理事同意六月暫停升息，但因擔憂通膨死灰復燃，認為須密切關注物價走勢，必要時九月可再升息，要以較積極的態度面對。

央行自去年三月以來五度升息，累計升息幅度三碼（○點七五個百分點）之後，六月宣布停止升息，並獲得全體理事一致同意。至於第三季理監事會預計九月廿一日舉行。

而在美國聯準會宣布升息一碼後，央行是否跟進？台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德認為，台灣通膨不像美國那麼嚴重，而且一旦升息恐帶動台幣升值，不利出口，台灣現在是「內溫外冷」狀態，物價現在也逐漸平穩，因此不見得會跟進美國升息。

不過，央行六月暫停升息，並非認為通膨危機已經解除。根據昨天公布的議事錄摘要，多位央行理事指出，目前十七項重要民生物資的消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率仍高，恐助長民眾的通膨預期。儘管ＣＰＩ與核心ＣＰＩ年增率緩步回降，但今年一至五月平均值仍高於前十年平均值。此外，今年一至四月實質總薪資年增率為負，是七年來首度負成長，未來也應持續關注物價對於實質總薪資的可能影響。

此外，有理事擔憂服務類價格漲幅居高，且具易漲難跌的僵固性，核心通膨亦較具有僵固性，須留意避免民眾因此形成通膨預期心理，要密切關注物價走勢，再決定政策利率是否調整。

部分理事擔憂，第三季若通膨或核心通膨有死灰復燃態勢，央行應以較積極的態度面對，並以正常幅度調升利率，建議要持續觀察ＣＰＩ相關影響因子，包括房租上漲對ＣＰＩ漲幅的壓力仍高、核心ＣＰＩ漲幅仍高，以及天候因素或部分國家糧食出口管制，形成糧食供應的不確定性，未來影響台灣食物類價格漲幅的可能性，都必須持續觀察。