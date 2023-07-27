富邦Costco聯名卡發破150萬張 8月8日卡友獨家刷入Costco

富邦Costco聯名卡提供卡友豐富多元的消費回饋，自上市起就備受市場關注，隨著Costco賣場即將在8/8起正式開放富邦Costco聯名卡獨家使用，也引發新一波辦卡熱潮。台北富邦銀行表示，截至今（27）日，富邦Costco聯名卡發卡量已突破150萬張，且自7月起每日申辦量亦顯著增加，平均每日申辦件數已達5月的1.5倍。

北富銀提醒，Costco會員們8月8日起，僅接受富邦Costco聯名卡或現金支付，建議還沒換卡的會員，準備好身分證及財力證明及早申辦，就能在開放Costco店內使用後第一時間享受刷卡支付的好康與便利，還有機會把合計上千元的新卡滿額禮與會員自動續約禮帶回家！

兩大辦富邦Costco聯名卡小妙招

同時，北富銀也分享幾個辦卡及使用的小妙招。

第一，若是Costco電子會員，北富銀亦提供貼心的數位體驗，自8/8起只要核卡通過，即使還未收到實體卡片，也能在核卡後30天內在Costco App完成快速綁卡，只要簡單幾個步驟，打開Costco App的Costco Pay功能，即可自動帶出可綁定之卡別，無需自行輸入卡號即可輕鬆綁定並可立即在Costco店內通路以Costco Pay刷卡支付，安全性高且相當方便。

第二，如果是富邦舊卡友線上申辦無相片聯名卡，最快可在5-10分鐘內完成核卡，再搭配Costco電子會員綁定，當天就能即辦即刷，立刻享受行動支付的快捷便利。

加倍回饋 富邦Costco聯名卡發破150萬張

北富銀表示，富邦Costco聯名卡卡片權益豐富，不僅全面加倍升級回饋權益提供Costco店內消費2%好多金回饋無上限、Costco線上購物3%好多金回饋無上限等有感回饋外，針對開車族更提供Costco自助加油3%回饋，並貼心把每月加碼上限拉高至過去舊聯名卡的兩倍，用加倍回饋為卡友帶來加倍喜悅。

除了令人驚喜的卡片權益外，富邦Costco聯名卡還不斷推出好康活動，例如首次申辦富邦Costco聯名卡正卡，核卡後30天內一般消費累積滿1,000元，可享500元好多金回饋；若申辦富邦Costco聯名卡時，也同步申辦代扣繳台灣Costco續期會員年費，於第一次續會費成功時可享500元折抵。

為了讓卡友在Costco店內外都能擁有愉快的用卡體驗，北富銀也特別針對店外消費提供加碼。配合暑假到來，6/1~10/31期間，使用富邦Costco聯名卡至精選航空公司、精選旅行社或海外實體通路消費，可享最高5%好多金回饋。

此外，因富邦Costco聯名卡第二波8大通路精選加碼活動頗受好評，北富銀也應卡友要求延長加碼，自即日起至10/31止，持富邦Costco聯名卡在外送、節能商品、有機食品、運動健身、醫藥保健、藥妝、影音及LINE Pay等8大通路精選店家消費，不限金額可享最高5%好多金回饋，無論是到星巴克喝杯咖啡，去康是美和屈臣氏購買生活用品，或是上foodpanda、Uber Eats點外送，都能輕鬆獲得有感回饋，在物價高漲的時代，絕對是消費時精打細算的最佳幫手，有需要的會員不妨盡快申辦。