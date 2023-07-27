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七家金融業違規遭限業務 最慘至今四年未解

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金融業違規遭金管會開罰、限制業務，最慘至今近四年仍未解。金管會公布，目前共有七家金融業被限制部分業務，壽險業和證券業各有3家、投信一家，其中又以宏泰人壽遭限不動產投資，從2019年7月底至今、近四年都尚未恢復最慘。

這七家金融業者，包括宏泰人壽、南山人壽、新光人壽，合庫證、康和證、永豐金證和街口投信。金融業有重大缺失時，金管會處罰鍰外、也會限制業務，限制業務重新想要解禁，得金管會認可改善才能恢復。

保險局副局長蔡火炎說，目前保險業共有三家遭限制業務，宏泰人壽是因新北市一筆不動產不符合即時利用並有收益，遲遲未能改善，遭金管會限制不得新增不動產投資。

他說，宏泰人壽目前要將該筆不動產出售給利害關係人，但卻卡在關係人交易限額問題，導致處分並不順利。

第二家是南山人壽。南山人壽因更換資訊系統不當，在2019年9月17日起遭停止投資型保單新契約業務，直到保單系統改善並經第三方驗證通過，至今也逾三年半都尚未解禁。

第三家是新光人壽。新壽在去年3月因利害關係人交易不當，遭金管會限制三年內不得與新光傑仕堡等六家公司及前董事長吳東進關聯事業進行利害關係人交易，直到2025年3月10日才可能解禁。

證券業則有三家，合庫證辦理自營投資有缺失，因此在今年2月遭禁止新增自營投資可轉換公司債部位，既有部位則可以賣出；康和證則因負責人被檢舉程序違反公司治理等缺失，今年3月遭限制禁止增加對子公司轉投資。

永豐金證也有多項內控缺失，今年7月遭限制新增承作客戶外國債券附條件交易；街口投信則分別在2020年9月和2022年10月遭裁罰並遭限制新募基金。

宏泰人壽 金管會

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