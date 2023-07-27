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國銀中小企業放款上半年增逾千億 資金需求動能來了？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會最新統計，2023年6月底國銀對中小企業放款餘額9兆4,313億元，6月增加665億元，是今年來單月最大增額，累計上半年增加1,480億元，已達到今年中小企業放款3,800億元目標的近四成，達成率腳步明顯加速。

據數據顯示，今年來國銀對中小企業放款呈緩步回溫，1月單月大減65.43億元，2月擴大減額到82.53億元，3月才翻正、增加141億元，4月回溫、增加252.85億元，5月再擴大增加568.7億元，6月更進一步增加665億元。

顯示國銀對中小企業放款，第1季較為疲弱，第2季才見回穩，到6月底放款餘額9兆4,313億元，月增0.7%、年增4.7%，呈現月增回穩、但年增卻續下探到近四年低點，似乎仍欲振乏力。

銀行圈認為，6月多是企業資金調度旺季，如繳稅、或是準備發放股息款，才做動撥資金，進而推升放款，但就目前來看，仍未明顯看到中小企業放款資金需求動能。

另一家銀行主管也說，6月外銷訂單441.8億美元、年減近25%是連十黑，衰退幅度較上月擴大，也劣於市場預期的衰退20%，市場預估7月將續衰退20%，顯示整體產業需求仍趨疲弱，企業資金動能仍需觀察。

若以今年上半年來看，中小企業放款放款增加前五大者，北富銀增加614億元最多，永豐銀增加174億元、華南銀增加150億元、中信銀和台新銀各有109億元和106億元之譜。

為何都是民營銀行大舉增加中小企業放款？銀行局副局長林志吉說，主因是民營中小企業放款餘額較低、有較大成長空間。

若以餘額數來看，6月底前五大放款水位較高者，清一色都是公股行庫，第一銀行放款餘額9,264億元、合庫8,299億元、台企銀7,313億元、華銀7,082億元、兆豐6,176億元。

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