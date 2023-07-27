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央行突襲推第二戶7成限貸令 四原因今曝光

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
買房示意圖。圖／聯合報系資料照片
買房示意圖。圖／聯合報系資料照片

中央銀行今（27）日公布今年第二季理監事會議事錄摘要，曝光第二季突襲祭出自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數7成原因，多位理事表達贊同，認為有助銀行控管放款風險、信用資源配置、健全房地產市場、促進金融穩定。

有位理事更認為，鑒於金融危機的發生多與房地產市場相關，央行確實須特別關注。當前房地產相關貸款占總放款比例偏高，宜降低此部分的金融風險。

央行6月實施選擇性信用管制措施，針對特定地區第二戶購屋貸款上限7成，雖然理監事會議通過贊成，但仍掀起市場認為「誤傷」先買後賣的換屋族。央行7月順應民意，宣布解套方案，只要貸款戶與銀行簽署切結書，在1年內出售舊屋，新屋就可以免受限貸7成限制。

央行今年第二季理監事會議事錄摘要今日揭露，其中，有位理事表示，央行觀察到銀行不動產貸款餘額續增，且其占總放款餘額比率仍高，自然人持有2筆購屋貸款人數及占比均有增加趨勢。由於部分銀行放款成數恐較為寬鬆，使自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款的平均貸款成數高於7成，限縮此部分貸款成數，應該是考量銀行承作過多房地產放款，恐不利其風險控管，因此，認同新增此規範。

有位理事指出，先前央行多次推出選擇性信用管制措施，旨在健全國內房地產市場；在此期間，為避免過多資金流向不動產市場， 央行持續關注銀行不動產放款情形，對本次新增限制，則表贊同。

另位理事認為，在本次利率不調整的情況下，新增規範應有助銀行信用資源更有效率運用。有位理事則指出，房市價格漲勢趨緩，交易量亦有降溫趨勢，購置住宅貸款及建築貸款年增率亦均下降，皆有助促進金融穩定；此可能代表過去數度調升政策利率的效果正慢慢浮現。

另位理事則指出，自然人特定地區第2戶購屋貸款原有寬限期，後取消寬限期，卻未同時限制第2戶貸款成數， 亦即第2戶貸款條件漸趨寬鬆，似有提高炒房的氛圍，故同意新增規範。

數位理事關切貸款成數設定問題。有位理事表示，自然人第2戶貸款成數上限7成，而第3戶以上及公司法人購置住宅貸款成數上限均為4成，該成數限制上的差距，即考量到民眾換屋、為子女父母購屋、調整居住地區等需求。一方面透過溫和的限制政策減輕換屋族群的負擔，另一方面鼓勵換屋族群及早將第1屋售出來償還第1筆房貸，即可不受貸款成數7成的限制。

此外，這位理事認為，央行前於2010年6月實施特定地區第2戶購屋貸款規範，本次再次實施，而本次僅將貸款成數由現行平均7.7成降至上限7成，相較上次規範上限6成，尚屬溫和。

央行 房地產 炒房

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