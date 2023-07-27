和泰產險總經理顏思齊真除 拚年底 RBC 達標

防疫險之亂造成產險公司高層下台，和泰產險也是其中一家，前總經理莊瑞德上任一年多就請辭負責，隨後由原副總經理顏思齊代理總經理，帶領和泰產險度過防疫險風暴，今年6月中旬經董事會通過真除，並在26日正式取得保險局核准。

和泰產險董事會在6月13日已通過代理總經理顏思齊正式升任總經理，保險局已在7月26日正式核准和泰產險總經理人事案，和泰產險也於7月27日收到主管機關公文。

顏思齊在保險業資歷超過30年，在和泰產險之前，曾在明台產險、統一安聯產險、AIG集團、蘇黎世產險（和泰產險前身）服務，保險實務經驗相當豐富。

而顏思齊的當務之急，便是帶領和泰產險走出防疫險風暴，由於和泰產險為防疫險承保量前6大產險公司之一，截至2022年底其資本適足率（RBC）為-321.06%、淨值比為-19.14%，屬於資本嚴重不足，後續透過現金增資、處分不動產或其他規劃強化資本水準，預計12月底前資本適足率及淨值比都將符合法定標準。