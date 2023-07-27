快訊

最新民調／賴清德居第一、柯文哲落後1百分點緊咬 侯友宜小幅回升

和泰產險總經理顏思齊真除 拚年底 RBC 達標

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
和泰產險總公司入口。和泰產險/提供
和泰產險總公司入口。和泰產險/提供

防疫險之亂造成產險公司高層下台，和泰產險也是其中一家，前總經理莊瑞德上任一年多就請辭負責，隨後由原副總經理顏思齊代理總經理，帶領和泰產險度過防疫險風暴，今年6月中旬經董事會通過真除，並在26日正式取得保險局核准。

和泰產險董事會在6月13日已通過代理總經理顏思齊正式升任總經理，保險局已在7月26日正式核准和泰產險總經理人事案，和泰產險也於7月27日收到主管機關公文。

顏思齊在保險業資歷超過30年，在和泰產險之前，曾在明台產險、統一安聯產險、AIG集團、蘇黎世產險（和泰產險前身）服務，保險實務經驗相當豐富。

而顏思齊的當務之急，便是帶領和泰產險走出防疫險風暴，由於和泰產險為防疫險承保量前6大產險公司之一，截至2022年底其資本適足率（RBC）為-321.06%、淨值比為-19.14%，屬於資本嚴重不足，後續透過現金增資、處分不動產或其他規劃強化資本水準，預計12月底前資本適足率及淨值比都將符合法定標準。

產險 防疫險 保險

延伸閱讀

對抗登革熱！校園成立「嗡嗡社」 國衛院把公衛防治變成生活習慣

國軍化學兵群在台南 颳風下雨殲滅斑紋不停歇

新冠防治補助發千萬 拿不到補助問題出在這

新冠確診不能投票監察院有意見 疾管署表示將檢討

相關新聞

央行理監事會議揭露！多位理事暫轉鴿 憂升息澆熄內需

中央銀行今（27）日公布今年第二季理監事會議事錄摘要，全體理事一致同意停止升息，維持1.875％重貼現率不變，此次連鷹派...

A錢爆不完！銀行前理專A走逾4300萬 金管會開鍘1000萬

金管會今天針對通過對中國信託商銀前理專挪用客戶款項、推介客戶短期間進行多筆交易及代客戶辦理網路銀行交易所涉缺失等事項，開...

Fed如預期升1碼 國泰世華銀：升息尾聲大致底定

美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，會後聲明顯示今年底前降息空間偏低。國泰世華銀今天表示，美國升息尾聲大致底定，且經濟衰...

央行突襲推第二戶7成限貸令 四原因今曝光

中央銀行今（27）日公布今年第二季理監事會議事錄摘要，曝光第二季突襲祭出自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數7成原因，多...

央行理事憂通膨死灰復燃 9月必要時可再升息

中央銀行6月理監事會議事錄摘要今天出爐，揭露央行決策考量，內容顯示，儘管全體理事一致同意利率按兵不動，部分理事仍憂心通膨...

理專挪用客戶資金 金管會開罰銀行1000萬元

金管會今日宣布對中信銀理專非法挪用客戶資產的裁罰處分案，由於中信銀劉姓理專在六年半期間，多次挪用80多歲的葉老先生的資金，連同因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦