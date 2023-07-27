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台光電、台燿開盤即漲停 拉抬 PCB 族群 法人：AI 股需注意當沖比

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

台光電（2383）與台燿（6274）昨日公告財報，台光電營運脫離谷底，其中，單季毛利率27.5%，為七季來高點；台燿第2季稅後純益2.68億元，較首季轉虧為盈，每股稅後純益1元，順利弭平首季損失，台光電、台燿今（27）日開盤即漲停，台光電上漲35元至389元、台燿上漲8.5元至135.5元。帶動PCB族群上揚，建榮漲5.4%至60元、聯茂漲4%至85.7元、金居上漲3.9%至68.4元。

根據先前報導，台光電第2季稅後純益10億元，季增1.08倍，年減7.7%，每股純益3元，營運脫離谷底，其中，單季毛利率27.5%，為七季來高點；台燿第2季稅後純益2.68億元，較首季轉虧為盈，每股稅後純益1元，順利弭平首季損失。

國泰證券證期處經理蔡明翰指出，PCB 族群等近期剛開始落後補漲的有關 AI 相關族群，可採長線操作，於震盪拉回時逢低分批布局。

提醒投資人，AI 為中長線題材，目前漲多正乖離偏高，尤其是當沖的比例非常高，建議中長線投資人，像是超過5成甚至超過6成以上都是當沖格局的個股，由於可能會有比較大的波動，可以先採取場外觀望策略，或是盡量選擇比較低位階股的標的會相對安全。

台光電 台燿

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