外資匯入 台幣兩天升1角

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
美聯準會利率決策將出爐，外資昨日午後提前匯入，激勵新台幣匯率終場升值5.4分，收在31.252元，總成交量為14.265億美元。（本報系資料庫）
美聯準會利率決策將出爐，外資昨日午後提前匯入，激勵新台幣匯率終場升值5.4分，收在31.252元，總成交量為14.265億美元。（本報系資料庫）

美國聯準會利率決策即將出爐。趕在聯準會會議結論「開獎」前，外資昨（26）日午後提前匯入，激勵新台幣匯率昨日終場升值5.4分，收在31.252元，總成交量為14.265億美元。據統計，新台幣匯率連兩日升值，累計升值金額達1角。

匯銀主管透露，外資在昨天午後有一波明顯匯入，估計昨天匯入金額約7億美元。由於新台幣匯率升勢僅落後於日圓，領先韓元與逆勢貶值的人民幣，央行昨天進場買匯調節，限縮新台幣匯率的升值幅度。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天回跌0.17%，非美貨幣漲跌互見，其中又以日圓兌美元大舉反彈0.53%，升勢最為猛烈。

除日圓外，新台幣匯率昨天升值0.17%，領先星元匯率的升幅0.14%，以及台灣主要貿易對手國貨幣韓元的0.07%。放眼主要亞幣，人民幣獨憔悴，昨天兌美元匯率下跌0.15%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

匯銀主管指出，先前國際美元已提前飛漲一波，在美國聯準會利率決策出爐前，外資重返台灣，並將美元多頭部位結清、獲利了結，是推升新台幣匯率的主因之一；估計短期內，新台幣匯率將位於31至31.5元區間波動整理。

匯銀主管表示，市場預期聯準會7月將宣布升息1碼（0.25個百分點），但比起7月的利率決策，更重要的是聯準會主席鮑爾的會後聲明，是否進一步提及未來利率走勢，以及聯準會的升息步調是否已接近尾聲。

台幣匯率 美國聯準會 新台幣

延伸閱讀

鮑爾重擊！研究：鮑爾任內Fed決策日 美股常遇「午後賣壓」

Fed將決策！聯準會將升息1碼 並保留再緊縮選項

華碩、廣達、緯創…「AI神山」漲到何時？美科技三巨頭財報找答案

NBA／公牛因球哥申請傷病特例獲准 獲1020萬美元補強機會

相關新聞

外資匯入 台幣兩天升1角

美國聯準會利率決策即將出爐。趕在聯準會會議結論「開獎」前，外資昨（26）日午後提前匯入，激勵新台幣匯率昨日終場升值5.4...

6月國銀土建融資增幅 4年半新低

金管會公布最新的不動產放款統計，其中在房市景氣及金流問題使建商推案更趨保守情況下，六月的國銀土建融年增率僅百分之八點○六...

6月國銀房貸終結連15黑！不是房市落底 是這1件事發威

7月平均地權條例子法上路，建商逃命波、及私法人戶搶上車，引爆6月交屋大爆量，推升整體國銀房貸量衝高。據金管會統計，6月底...

壽險樂當包租公！國壽砸20億在中壢獵地 計劃興建商辦大樓出租

壽險龍頭國泰人壽再度於桃園獵地。國泰金控（2882）今（26）日公告，取得桃園市中壢區普忠段2地號土地，面積約3,260...

半年報出爐！金融三業上半年賺逾3700億元 年衰退收斂

受惠6月股市多頭、股息入帳豐碩及台幣走貶等三大利多，金融業獲利轉趨樂觀。據金管會最新統計，今年上半年金融三業（銀行、證券...

建商推案保守 國銀土建融六月年增率再創新低

金管會公布最新的不動產放款統計，其中在整個房市景氣及金流問題使建商推案更趨保守之下，六月份的國銀土建融年增率僅8.06%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦