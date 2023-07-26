6月國銀房貸終結連15黑！不是房市落底 是這1件事發威

7月平均地權條例子法上路，建商逃命波、及私法人戶搶上車，引爆6月交屋大爆量，推升整體國銀房貸量衝高。據金管會統計，6月底國銀房貸餘額9兆5,139億元，單月大增602億元是13個月新高，年增4.6%更一口氣終結連15黑。

象徵房市榮枯的房貸年增不減反增，房市落底回穩了嗎？房仲、銀行圈都搖頭，均表示僅是6月交屋潮大爆量推升，關鍵仍是7月平均地權條例子法上路，才引爆建商、私法人戶一波逃命潮，房市買賣交易仍冷。

多家銀行主管坦言，觀察6月房貸攤還量與5月相差不多，顯示民眾房貸攤還量並未減少，6月量增主要來自土建融轉分戶貸款的整批房貸量。

據內政部統計，6月所有權首次登記達1萬3,634宅是七個月新高，月增9%、年增25%，上半年所有權首次登記達6萬4,664宅，更改寫15年來同期新高紀錄，顯示今年上半年15年來的交屋高量，大舉灌進房貸市場。

但若同時觀察6月買賣移轉棟數卻降到2萬6,286宅，月減5.3%、年減4.6%，高力國際業主代表服務董事黃舒衛說，6月首次登記月增、年增，上半年又大爆量，但買賣移轉卻持相反力道，表示這波房貸量能，全都來自於預售屋遞延的交屋潮。

黃舒衛說，這波交屋潮在5~6月轉趨明顯，關鍵主因還是7月平均地權條例子法將上路，讓私法人戶搶進購屋、建商也趕忙交屋、兩相力道推升交屋爆量，但交易量能仍未回溫。

金管會公布，6月底象徵房市買氣的國銀房貸年增4.6%，較上月增加0.09個百分點，終結連15黑，銀行圈認為，7月還有鬼月前的交屋，預料7月房貸年增仍有撐，可能8月才會趨緩。

6月建商推案信心指標的建築融資，年增續降到8.06%，顯示建商推案信心仍保守；房貸加建築融資，兩者合計共13兆967億元、年增5.52%，成長力道仍是逾四年低點。

若加計銀行辦理商辦不動產的銀行法72-2條，2023年6月底最大範圍的不動產放款餘額13.63兆元、月增幅0.7%遠低於存款加金融總債（分母）的月增0.9%，分母增幅較高下，讓國銀不動產放款占銀行總存款和金融債餘額比降到26.36%，較上月略減0.06個百分點。

以個別銀行家數來看，僅剩10家銀行不動產放款占比落在27~28%，較上月少了四家，另僅1家落在28~29%，超過29%者已近一年掛蛋，顯示銀行持續控管不動產放款。