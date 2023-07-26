北富銀榮獲《亞洲銀行及財經》 2023「台灣年度最佳聯貸案」等三項大獎

國際權威財經媒體《亞洲銀行及財經（Asian Banking & Finance）》雜誌公布「2023年度企業及投資銀行獎（Corporate & Investment Banking Awards 2023）」，台北富邦銀行勇奪「台灣年度最佳聯貸案」、「台灣年度創新案」和「台灣年度併購融資獎」三項大獎，出色專業的聯貸表現深獲各界認可。

北富銀表示，《亞洲銀行及財經》為亞太地區影響力最高的專業媒體之一，每年透過嚴謹評鑑遴選在亞太地區表現優異的金融服務案件予以表揚。北富銀致力推動永續金融，積極發揮金融職能協助企業夥伴落實企業社會責任，本次獲獎的三件聯貸案均與ESG深度結合，充分展現國際間對北富銀在金融專業、創新能力及永續作為的肯定。

其中，由北富銀統籌主辦之新和能源漁電共生太陽能電廠案，除響應政府發展綠色能源的政策外，更期以金融資源支持台灣太陽能產業發展，攜手客戶為台灣綠能產業注入活力，推動養殖漁業與再生能源的共榮，獲頒「台灣年度最佳聯貸案」。

北富銀統籌主辦中租控股越南子公司社會責任貸款聯貸案，為台灣及越南首件符合亞太區貸款市場公會（Asia Pacific Loan Market Association，簡稱「APLMA」）規格且經第三方確信資金用途與帶來的社會效益之社會責任貸款（Social Loan）聯貸案，開啟台越兩地金融業以聯貸支持企業投入具社會責任效益業務之濫觴；同時，北富銀也擔任本案ESG管理銀行，透過專業管理引導和協助客戶持續實踐專案ESG目標，落實企業社會責任，贏得「台灣年度創新案」殊榮。

此外，北富銀成功協助亞洲知名私募股權基金霸菱亞洲與金可國際創辦人合作完成企業股權收購並將其私有化，讓金可國際透過與國際夥伴的強強聯手獲得更佳發展前景。本案在案型規劃時特別結合環境保護、公司治理等永續指標，為台灣市場第一筆與永續指數連結的收購融資（Leveraged Buy-Out，LBO）聯貸案，極具指標意義，勇奪「台灣年度併購融資獎」大獎。

北富銀深耕聯貸市場，今年以來已獲得《亞洲貨幣雜誌（Asiamoney）》、《財資雜誌（The Asset）》等多項金融領域重要獎項，專業的案件架構能力及豐富的籌組經驗備受各界讚譽。未來，北富銀將持續精益求精，提供企業夥伴客製、多元、創新且縝密專業的聯貸案融資解決方案，並以落實企業社會責任為目標，積極推動綠色金融，以妥善平衡企業資金需求、社會責任及銀行風險考量，協助客戶獲取穩定資金支持，創造雙贏局面，成為海內外企業最穩健可靠的金融夥伴。