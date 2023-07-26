元大金控策略長吳杰 將出任投顧副董事長

元大金控深耕日本市場的同時，也配合調整相關人事，金控策略長吳杰將以自然人董事的身分出任元大投顧副董事長。吳杰曾旅日十多年，擁有日本早稻田大學經營管理碩士學歷的吳杰，對於日本經濟發展研究深入，元大金期待透過他對日本產業的深度瞭解，掌握市場投資契機與最核心的成長資訊。

吳杰去年下半年便已觀察到，日本逐漸擺脫歷史束縛，展現旭日重生之跡，當時即已積極推動日本資本市場相關服務暨產品規劃，大舉進軍日股爭取投資商機。

吳杰熟悉日本經濟及產業發展，且先後出任過元大金控數金長、策略長，對旗下子公司的通路及商品都非常了解，且扮演非常重要的跨子公司協調的角色。

在元大金控其他子公司對日本的布局方面，元大證券去年底推出日股複委託服務，日圓匯率貶值，對經濟發揮多面向的助揚效果，包括壽險、投信等法人尤其感興趣，為了能一併兼顧散戶的投資需求，今年初擴大服務，元大證券也向證交所購買資訊，建置「日股即時報價系統」，是台灣首家提供免費「日股即時報價」資訊源服務的券商，為投資人提供最新的日股市場先機、產業前景及趨勢。

元大投信在產品規劃上，則精準出手瞄準日本龍頭企業，發行首檔「元大日本龍頭企業基金」日股主動式基金。這檔基金募集不到1周即滿額200億元，報請成立，展現吳杰對市場觀察精準的眼光。