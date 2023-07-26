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元大金控實踐聯合國永續發展目標 獲2023台灣永續行動獎三獎肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控旗下元大銀行、元大人壽、元大投信獲「台灣永續行動獎」肯定。（元大金控/提供）
元大金控旗下元大銀行、元大人壽、元大投信獲「台灣永續行動獎」肯定。（元大金控/提供）

元大金（2885）旗下子公司元大銀行、元大人壽、元大投信共獲「2023台灣永續行動獎」三項大獎，元大金控實踐聯合國永續發展目標（SDGs），以成為國際永續標竿企業為願景，將環境、社會、公司治理（ESG）因子融入企業文化與營運策略，在「台灣永續行動獎」三大面向-「環境永續」、「社會共融」、「經濟發展」獲得肯定。

●元大銀行-綠色行動銀行 實現環境永續

元大銀行展現金融永續發展經營韌性，行動銀行APP於2022年率先同業取得英國標準協會(BSI)ISO14067產品碳足跡盤查及PAS2060碳中和國際雙驗證，並於同年7月創新推出「鑽金碳吉帳戶」，讓客戶可透過APP檢視電子化交易減碳成果，累計至2023年6月底止，減碳成果共計約1,917噸，相當於19萬棵樹，平均每月有200萬人使用「鑽金碳吉帳戶」，元大銀行將綠色行動由企業延伸至個人用戶端，以「綠色行動銀行」榮獲「環境永續」銅獎。

●元大人壽-落實公平待客 促進社會共融

因應後疫情時代，元大人壽於2022年提出三年數位轉型計畫，並在數位服務運用上推動遠距投保、Yuanta iCare2.0計畫、智能客服以及智能理賠輔助辨識系統等，落實普惠金融及公平待客原則。秉持「保險保障、永續經營、社會安康」的企業核心價值，元大人壽推展各式保險保障商品，提供民眾醫療、照護、退休的富足生活；在關懷弱勢群體層面上則舉辦金融教育及公益活動，榮獲「社會共融」銀獎。

●元大投信-ESG台股ETF 投資永續未來

元大投信於2019年8月發行國內第一檔ESG台股ETF「元大臺灣ESG永續（00850）（本基金之配息來源可能為收益平準金）」，其追蹤指數目前共有44檔台灣50成分股入列，突顯國內上市指標企業致力ESG成果，引導存股資金朝投資ESG前進。元大投信近年在投資流程中引入ESG風險評估，是國內第一家引進永續評級國際基金評比機制的投信業者，並率先發起與被投資企業及指數發行公司的三方議合行動，2022年共執行15家議合行動，獲得「經濟發展」銅獎。

元大人壽 ESG 元大金控 減碳

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