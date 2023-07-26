元富YouTube新推「數位新視界」 解碼新型態投資

新光金控旗下元富證券積極深耕年輕客群，七月底於元富證券YouTube頻道全新推出「數位新視界」直播節目。有鑑於台灣近年假投資詐騙案件猖獗，尤其虛擬貨幣投資詐騙對年輕投資者更易造成重大經濟損失，元富證券特地與台灣區塊鏈金融科技應用Bincentive攜手合作，透過數位影音方式，邀請各領域專家解說各數位資產的核心概念與應用，提供年輕人對於新型態投資能有更全面且深入的了解。

Bincentive 去年即與元富證券展開深度密切合作，除了致力於 Web3.0 區塊鏈金融科技應用開發、與元富合作推行 NFT外，Bincentive也專注於數位資產造市服務及量化交易，提供不同企業去中心化金融與 NFT 相關專業客製化服務。Bincentive創辦人暨執行長卓昭明博士希望透過本次聯合線上講座解開 Z 世代對於新型態區塊鏈金融的困惑，並成為銜接傳統金融的橋樑，提供更多不同企業創新、安全的嶄新服務。

「數位新視界」首場講座於7月27日晚間7點半在元富YouTube登場，首集邀請幣修學分社群平台創辦人-Jesi，以「一堂課搞懂比特幣的數位資產價值」為主題，解析「加密貨幣」為何？「比特幣」為何會如此熱門？它又如何改變我們的金融系統？Jesi將帶領投資人認識其背後的技術及應用，以及它在全球經濟中所佔領的地位。除在直播室與觀眾互動、回答問題，並將發送限量好禮。

元富證券以「普惠金融」為目標，多年來以金融核心本業推動社會永續發展。2021年開始經營YouTube頻道，以「Learn Before Invest」為理念推出多種影音內容，亦長期投入金融教育推廣，從深根校園、減少產學落差、增進投資觀念及生活理財宣導等面向出發，營造金融教育生活化的環境。如FinTeach校園金融教育贊助活動，元富不僅提供經費贊助，也與學生進行講師分享、擔任競賽評審等合作，以培養年輕人學習理財的風氣。另外，翻轉學堂投資講座每月固定舉辦，透過廣邀財經網紅及元富內部的講師，為投資人帶來全方位的投資知識與產業新知，落實普惠金融精神。