等待主要央行利率會議決議 股市續獲大額資金淨流入

聯準會（Fed）等全球主要央行利率會議前夕，美國經濟數據與企業財報多空互見，其中金融與健康醫療類股挾財報利多，推升道瓊工業指數連10日上漲，締造近六年來最長漲勢，就資金流向而言，根據彭博資訊，過去一週整體股票型 ETF 資金獲153.24億美元大額淨流入，主要為美國市場獲65.92億美元資金淨流入所帶動。

此外，中國、全球與亞太市場分別獲29.15億、27.60億與14.64億美元資金淨流入，新興市場、日本與歐洲分別獲8.11億、1.3億與0.34億美元淨流入。產業 ETF 部份，近週淨流入第一大產業為金融產業型基金，原物料與通訊次之，淨流出金額最高的產業為核心消費、科技與能源。

富蘭克林證券投顧表示，未來一週即將進入超級央行週，美歐日央行皆將舉行利率會議，聯準會會議幾乎確定將再升息一碼至5.25-5%，關注主席鮑爾能否有如市場所預期的升息到終點之表態；歐洲央行預估應會再升息一碼至4.25%（再融資利率），留意是否會轉變其鷹派態度；日本央行應會維持利率於-0.10%，極寬鬆的貨幣政策按兵不動可能性居高。

除了關注主要央行利率會議結果，也須留意眾多重量級企業財報公佈，根據 Factset，史坦普500企業第2季營收和獲利預估將分別下滑0.3%和9%，後者甚至是2020年第2季以來最大降幅且連三季負成長，由於市場已預先反應獲利衰退的悲觀預期，預期下半年財測展望將牽動股市走勢，風險性資產不確定性增加。

富蘭克林證券投顧建議投資人以債券及平衡型基金為核心，以債息和股利雙收益為核心。核心配置：首選美國穩定月收益平衡型基金，爭取多元收益並網羅類股輪動契機；債息收益：第2季以來股市強勁上升時期，無風險公債殖利率並沒有過於顯著上升，突顯高品質的債券仍具有相當投資價值。建議透過精選收益複合債券型基金及美元短期票券型基金，兼顧債息收益並分散投組波動風險；股票：短線漲多的風險性資產正面臨企業財報的考驗，建議採取逢震盪擇優布局或以定期定額方式介入，看好數位轉型（同時涵蓋雲端平台、軟體即服務（SaaS）、電子商務、數位支付、AI、5G六大主軸的科技產業型基金）、脫碳轉型（氣候變遷/基礎建設）及經濟轉型（亞洲小型股/印度/日本）三大商機。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，美國企業債殖利率大幅攀高至逾15年高位，投資級債與非投資級債分別有5~6%與9%左右的殖利率水準，而美國經濟與企業的韌性，也大幅降低了企業違約與利差擴大的潛在損失，現今投資人不需要藉由承擔高風險便可享受具吸引力的殖利率收益。股票資產中，運用股利再投資將提供累積資產有利的驅動力，因其所創造的複利效果十分驚人，因此投資組合主要尋求提供穩定股利的產業與標的。