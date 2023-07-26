金融建言白皮書 籲調降金融營業稅

一一二年的金融建言白皮書昨日曝光，金融總會召集各金融業公會進行期中討論，據了解，除了原本提出的建言及建議事項，會中兩項新建言受關注，一是產險公會建議交通部將機車區分為「自用」及「出租營業用」，並在機車險上據此訂定不同費率，另外則是將金融營業稅從百分之五降回百分之二。

金融建言白皮書今年將提出廿五項建言、至少四十項具體建議作法，其他包括研議推動上市櫃股票當沖證券交易稅稅率減半常態化也入列。

對於金總的建言，財政部官員表示，還在收集國外課徵金融營業稅的情況，也要了解金管會的立場，對比國際慣例是否合理，同時兼顧政府的財政需求，因此需要進一步評估。至於當沖降稅常態化，官員說，當沖降稅對於量有正向幫助，但對股價的穩定性有衝擊，兩者必須權衡。