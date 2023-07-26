台幣翻升 終結連四貶

美國聯準會利率決策出爐前，AI概念股漲勢捲土重來，激勵國內股匯雙漲。新台幣匯率昨（25）日收盤升值4.6分，收在31.306元，終結連四貶，總成交量為14.555億美元。

台股昨日強勁反彈，終場大漲165點，收在17,198點。匯銀主管指出，除台股大漲吸引熱錢回流約5億美元外，主要亞洲貨幣身價翻揚，加上出口商月底湧現拋匯潮，增加美元供給量，促使新台幣匯率反彈，盤中最高升抵31.282元，最多升值7分。

央行統計顯示，美元指數昨天微幅上漲0.03%，主要亞幣全數走揚。其中，人民幣匯率大舉反彈0.85%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升值0.35%，星元與新台幣匯率也分別上漲0.23%與0.15%，日圓匯率升幅僅0.03%。

匯銀主管指出，美歐日三大央行將先後在周三、四、五做出最新的利率決策，國際金融市場屏息以待。

匯銀主管指出，市場預估，聯準會將在台灣時間周四凌晨2時宣布升息1碼，但更關鍵的問題在於利率接下來會怎麼走。美國聯準會可能暗示這次升息之後，今年內都將按兵不動，但不會轉向寬鬆，這表示美國利率仍將維持在高點一段時間，且今年內降息的機率不高。

由於本周會議後並不會公布最新的利率預測「點陣圖」，因此很難預測9月會如何決策。且自6月會議後陸續公布的經濟數據相當分歧，也使未來的政策走向模糊不清。