接軌ICS給15年緩衝 壓力減輕 壽險業按讚

台版ICS接軌措施正式出爐，壽險業者表示，金管會採納壽險公會建言，在2026年接軌ICS後給了15年緩衝期，優於南韓的十年；計算股票風險資本時，國際上適用的風險係數達48%，金管會下調至35%，不動產由7.5%調高至15%，對於金管會的決策，業者紛紛按「讚」。

多數業者認為，金管會充分考慮到台灣和其他國家的不同之處，在數度溝通後採納了壽險公會的意見，並做出了適當的措施。多家業者表示，金管會給予15年的緩衝期，讓業者有更充裕的時間接軌新制，因此，在壽險資金的資產配置上應不會有太劇烈的變動。

業者透露，先前國際上計算股票風險資本時，我國適用的風險係數高達48%，金管會原本研擬設定在40%，但業者憂恐嚴重衝擊台股資金動能，在數度溝通後，金管會將股票的風險係數下調至35%，符合業者期待。