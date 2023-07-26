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壽險業匯兌利益112億 九個月新高

經濟日報／ 記者廖珮君楊筱筠／台北報導

台幣貶不停，壽險業匯損大減壓。金管會公布壽險業6月匯兌成本，受惠6月台幣貶值1.2%，壽險業海外投資出現1,648億元龐大兌換利益，抵銷了因68%資產做避險、產生的293億元避險費用，6月淨匯兌利益112億元，是九個月新高。

法人說，國際貿易疲弱、國外旅遊熱絡及海外金融投資需求增加，都讓下半年台幣愈強不易，而台幣貶值、壽險業受惠最大，海外投資將會有龐大的兌換利益。

換言之，今年初壽險業匯損、避險成本兩頭燒的窘境，在金管會3月祭出外匯準備金新制，讓多數大型壽險業者準備金餘額均達「免提存」上限，對匯率波動可做有效緩衝，避險策略彈性更大後，連匯損也因台幣貶值、而危機自除。

據金管會統計，6月壽險業者海外投資，完全不避險情況下，有1,648億元龐大兌換利益，抵銷了因68%資產做避險、產生的293億元高避險費用。

加上各業者提存多達上限，兌換利益也僅額外提存了79億元的外匯準備金，龐大兌換利益、加上提存減少，這兩項利多使6月出現淨匯兌利益112億元，是九個月來新高。

若進一步看避險費用，是從去年12月來，連續七個月都超過200億元，6月避險費用是293億元，累計今年上半年避險費用已達1,688億元，是史上同期新高。

壽險業 台幣

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